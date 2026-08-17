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Hollywood despide a Hayden Panettiere

Viola Davis, Melissa Barrera y antiguos compañeros recordaron el talento de la actriz, fallecida a los 36 años

Por EFE

Agosto 17, 2026 12:52 p.m.
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Hollywood despide a Hayden Panettiere
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      Personalidades de Hollywood lamentaron la muerte de Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus participaciones en las series Héroes y Nashville, así como en la franquicia cinematográfica Scream.

      Panettiere murió el domingo 16 de agosto a los 36 años. Fue encontrada inconsciente y en paro cardiaco en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur; la causa de su fallecimiento continúa bajo investigación. 

      La actriz Viola Davis, quien trabajó con Panettiere en la película Custody, de 2016, recordó su talento y consideró que su trabajo permanecerá como legado para las siguientes generaciones.

      "Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo, porque sentía una profunda curiosidad por saber en quién te convertirías", escribió Davis en Instagram.

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      El sindicato estadounidense de actores SAG-AFTRA expresó sus condolencias a la familia y destacó la trayectoria de Panettiere en producciones como Héroes y Nashville

      Compañeros recuerdan su talento

      Bethany Joy Lenz, protagonista de One Tree Hill, recordó que conoció a Panettiere cuando ambas tenían nueve años y destacó la capacidad que mostraba desde pequeña para comprender los diálogos, las escenas y los matices de sus personajes.

      La mexicana Melissa Barrera, compañera de reparto de Panettiere en Scream VI, también expresó sus condolencias mediante una publicación en Instagram.

      "Descansa en paz, dulce Hayden", escribió Barrera.

      La comediante Rosie O´Donnell y el actor David Arquette, quien trabajó con Panettiere en Scream 4, se sumaron a las despedidas publicando fotografías de la actriz en sus redes sociales.

      Panettiere comenzó su carrera durante la infancia y alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Claire Bennet en Héroes y a Juliette Barnes en Nashville, papel por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

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