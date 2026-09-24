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Las grandes ligas europeas preparan un frente común contra la FIFA

La Premier League, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga pedirán más control sobre las decisiones del organismo

Por EFE

Septiembre 24, 2026 04:23 p.m.
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Las grandes ligas europeas preparan un frente común contra la FIFA
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      Las cuatro principales ligas del futbol europeo preparan una petición conjunta para tener mayor peso en las decisiones de la FIFA. La Premier League, LaLiga, la Serie A y la Bundesliga prevén enviar este viernes una carta en la que reclamarán una reforma del organismo y una supervisión independiente de sus actuaciones, según informó EFE con base en Sky Sports.

      El reclamo surge ante los planes de ampliar el Mundial de Clubes y otras competiciones internacionales. Las ligas consideran que el crecimiento de esos torneos puede afectar sus calendarios y poner en riesgo las competencias nacionales.

      De acuerdo con la información citada por EFE, la carta pedirá que las ligas y otros organismos del futbol participen de manera más directa en la toma de decisiones de la FIFA. La misiva aún no se ha enviado y su contenido definitivo no se ha hecho público.

      Tampoco está claro si las cuatro ligas exigirán la salida del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Por ahora, la demanda conocida se centra en cambiar la forma en que el organismo decide sobre el futuro de las competiciones.

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