Así son los nuevos mocasines de "Toy Story"

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Un encuentro entre la magia de Disney y el estilo ocurren en este nuevo lanzamiento de la marca Hey Dude. Con sus nuevos mocasines, transforma a los personajes de "Toy Story" en una propuesta de moda casual.

Los mocasines presentan diseños cómodos y de espíritu aventurero, perfectos para llevarlos en el día a día. Si quieres saber cómo son y cuánto cuestan, aquí te damos los detalles.

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La colección Hey Dude x Toy Story reúne tres mocasines inspirados en personales como Woody, Buzz Lightyear y Jessy La Vaquerita. Los detalles de cada uno son los siguientes:Wally Funk Buzz LightyearEste diseño es una referencia al guardián espacial favorito del cine, y traslada detalles como su traje a los zapatos. Se trata de un diseño pensado para el día a día.Wally Funk Sheriff WoodyCon guiños al vaquero más popular de "Toy Story", su diseño refleja un espíritu aventurero. Los mocasines han sido pensados para quienes buscan darles un toque diferente y nostálgico a sus looks.Wendy Mid Fringe JessieLa vaquerita más valiente y atrevida toma el protagonismo del tercer modelo de la colección, el cual destaca por su estampado cow print, detalles de gamuza y flecos. Son ideales para sumar un statement piece a tu armario.Con estas tres propuestas, la nueva colección de Hey Dude confirma que el gusto por "Toy Story" puede ir mucho más allá de la pantalla, acompañándote en cada paso con su magia.Otro detalle es que los materiales son ligeros, cuentan con agujetas elásticas, integran el sistema easy-on, plantillas removibles y una suela flexible.Con motivo del estreno de "Toy Story 5", esta marca de zapatos ha anunciado su lanzamiento a nivel global y es de edición limitada. En los próximos días estará disponible en sus tiendas en línea para la compra en México.Los precios van desde los 64.99 euros ($1,110.35) a los 84.99 ($1,452.05); sin embargo, considera que su costo podría varias en nuestro país por impuestos y gastos de envío.Si creciste siendo fan de las películas animadas de Pixar, sin duda debes tener en el radar estos mocasines. No sólo por su diseño original, sino porque tienen la facilidad de combinarse en atuendos del día a día.