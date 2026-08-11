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Unidad de Inteligencia Financiera y gabinete de seguridad vigilan nexos de candidatos

El gabinete de seguridad espera solicitudes del INE para investigar posibles narcocandidatos en el proceso electoral 2027.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 04:20 p.m.
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Unidad de Inteligencia Financiera y gabinete de seguridad vigilan nexos de candidatos
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      Rumbo a las elecciones de próximo año, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gabinete de seguridad ya está preparado para recibir solicitudes sobre supuestos nexos de personas candidatas con el crimen.


      En su conferencia mañanera de este 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo apuntó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza investigaciones permanentes de alertas que tiene, tanto nacionales como extranjeras, sobre lavado de dinero.

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      En el Salón Tesorería recordó que se modificó la ley electoral para que se hiciera una comisión especial del INE para que los partidos pregunten al gabinete de Seguridad y a la Fiscalía si hay algún candidato o candidata que tenga algún vínculo con algún grupo delictivo.
      "Hasta la fecha todavía no se recibe ninguna solicitud, estamos esperando a que inicie el proceso electoral para que pueda ser así. Pero el gabinete de Seguridad ya está preparado, ya se determinó bajo qué condiciones porque pueden ser miles de casos que tienen que ser investigados", dijo.
      "Ya se está preparando el gabinete o ya está preparado para poder recibir cualquier solicitud por parte del INE", comentó.
      Se comprometió la mandataria federal también a informar sobre los recursos de Genaro García Luna recuperados, alrededor de 500 mil dólares, que ya ingresaron a Tesorería.

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