Café con hielo en casa

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El café con hielo se ha convertido en una de las formas más populares de disfrutar esta bebida, sin importar el momento del día. Y lo mejor de todo es que su preparación es igual de sencilla que la receta tradicional.

Sin embargo, para algunas personas es complicado prepáralo por intolerancias a la leche entera o por sensibilidad a la cafeína. ¡No te preocupes si eres una de ellas!

Para que te des un gusto y pruebes recetas alternativas con café, aquí te compartimos dos opciones elaboradas con leche vegetal.

Beneficios y usos de la leche de avena

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La leche de avena es una alternativa a los lácteos y, como su nombre lo indica, se produce a partir del mismo cereal.

De acuerdo con la marca Oatly, los productos a base de este alimento son una gran alternativa para quienes padecen intolerancia a la lactosa. Y no solo se aprovecha en bebidas vegetales, sino también en yogures y cremas para cocinar.

Otro de sus beneficios es que es fuente de fibra, calcio, riboflavina y vitaminas B12 y D, lo que también tiene un valor nutricional importante para quienes están en busca de planes alimenticios vegetarianos y veganos.

Y sí, es posible usar la leche de avena para preparaciones de nivel barista. Por eso, en colaboración con Nespresso, Oatly presenta dos recetas de café que mantienen las notas dulces distintivas del grano, y añaden un toque tostado del cereal.

Recetas de café con leche de avena Oatly y Nespresso

Mango Coconut Latte (mango y coco)

Ingredientes:

- 1 cápsula Oatly x Nespresso o bien, de tu café preferido

- 220 g de hielo

- 50 g de pulpa de mango

- 150 mililitros de Oatly Barista Edition o de la leche de avena de tu preferencia

- 10 mililitros de jarabe de coco

Procedimientos:

1. En un vaso, coloca la pulpa de mango sobre el hielo.

2. Después, agrega la leche de avena y el jarabe de coco.

3. Finalmente, prepara un shot de café y añádelo a la bebida.

Pink Dragon Mocha (fruta del dragón)

Ingredientes:

- 1 cápsula Oatly x Nespresso o de tu café favorito

- 220 g de hielo

- 190 mililitros de Oatly Barista Edition o de tu leche de avena preferida

- 20 mililitros de jarabe de chocolate blanco

- 2 gramos de polvo de fruta del dragón

Procedimientos:

1. Espuma la leche de avena con un espumador eléctrico o un batidor de mano.

2. Mezcla la leche con el polvo de fruta del dragón.

3. Vierte la preparación sobre un vaso con hielo.

4. Prepara un shot de café y mézclalo con un chorro de jarabe de chocolate blanco.

5. Por último, integra el café con chocolate sobre la espuma de avena y el hielo.

Estas recetas son ideales para disfrutar un café con hielo en casa y explorar nuevas combinaciones hechas con leche vegetal y sabores dulces, como el mango o la fruta del dragón.