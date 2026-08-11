Cómo pasar fotos del celular a la computadora

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Las fotos son un archivo importante para almacenar en los celulares, pero también son de los recursos que más espacio de almacenamiento utilizan. Incluso, puede suceder que ya no sea posible guardar nuevas imágenes hasta que se libere la memoria.

Pero una manera efectiva de respaldarlas es pasarlas a una computadora, y este proceso se puede realizar con un cable USB o por medio de la nube. Hoy en Techbit de EL UNIVERSAL te explicamos ambos.

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¿Cómo importar fotos y videos del celular a la computadora con cable USB?De acuerdo con el Centro de Soporte Técnico de Microsoft, para poder pasar fotos y videos desde cualquier celular, ya sea iPhone o Android, es necesario seguir los siguientes pasos:Conecta un celular a un PC con un cable USB capaz de transferir archivos.Enciende el teléfono y desbloquéalo ya que el PC no puede encontrar el dispositivo si este último está bloqueado.Si tienes un dispositivo iOS, el sistema te pedirá confiar en la computadora. Selecciona "Confiar" o "Permitir" para continuar.En la computadora, ingresa al apartado de "Imágenes" o "Fotos".Selecciona "Importar".Selecciona el dispositivo conectado y sigue las instrucciones.Selecciona Importar, luego selecciona el dispositivo conectado y sigue las instrucciones.Cabe destacar que puede elegir todas las fotos y videos que quieras importar, así como seleccionar dónde guardarlos en la computadora. La detección y transferencia puede durar varios minutos dependiendo de la cantidad y el peso de los elementos, por lo que te recomendamos esperar.¿Cómo transferir fotos del celular a la computadora usando iCloud y Google Fotos?Por otro lado, plataformas como iCloud y Google Fotos permiten guardar imágenes en la nube y transferirlas del celular a una computadora sin necesidad de utilizar cables. A continuación, te explicamos lo que debes hacer:Google FotosEn tu computadora, dirígete a https://www.google.com/photos/about/.Inicia sesión con tu cuenta de Google.Selecciona una foto o un video.Haz clic en "Más" y luego "Descargar".Posteriormente elige la carpeta donde mandarás los archivos.iCloudDesde tu computadora, ingresa a https://www.icloud.com/.Inicia sesión con tu cuenta de Apple. Para continuar la página pedirá un código que aparecerá en tu iPhone.Dirígete al apartado "Fotos".Selecciona las fotos y videos que deseas descargar.Da clic derecho y pulsa "Descargar".Finalmente elige la carpeta donde guardaras los archivos.Recuerda que antes de hacerlo, es necesario haber credo una copia de seguridad y contar con espacio en la nube, de esta manera tus fotos se mantendrán actualizadas y a salvo de ser eliminadas por accidente.¡Ya lo sabes! Pasar fotos y videos del celular a la computadora es un proceso sencillo que te permitirá preservar tus archivos en un lugar seguro. Te recomendamos elegir el método que mejor se adapte a tus necesidades.