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"El rey de la canción ranchera", José Alfredo Jiménez, murió un 23 de noviembre, pero de 1973, hace 53 años, sin embargo, sus composiciones siguen vivas, a través de las voces de diferentes intérpretes que, sin importar el paso del tiempo, siguen haciendo honor a la obra del originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Grandes intérpretes como Pedro Infante, Chavela Vargas, Vicente Fernández y Luis Miguel, por mencionar algunos, son algunos que han prestado su voz a las canciones de José Alfredo Jiménez que, desde su más tierna infancia comenzó a componer, alrededor de los 11 a 12 años.

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Aunque, de las primeras de sus canciones que hay registro es, sin duda, "Yo", de 1951, la cual fue lanzada tres años después de que dejará su natal ciudad para probar suerte como cantante en la CDMX, en la que debutó como cantante en la radio, en la estación XEX.Aunque la más famosas de sus composiciones es, sin duda, "El rey", la cual, compuso 20 años después que "Yo", en 1971; esta también es una canción ranchera y, si bien, el propio José Alfredo la llegó a interpretar, fue a través de la voz de "el Charro de Huentitán", don Chente Fernández, que la dio a conocer dos años después, que se convirtió en el éxito que, todavía, hoy, sigue siendo escuchado como si se tratase de un sencillo de recién lanzamiento."Gracias" es asociada como la última canción escrita por el cantautor, la cual data de 1973, el mismo año en que perdería la vida; este tema lo compuso para celebrar sus 25 años de trayectoria, canción que no fue pensada para ser dedicada a una mujer o un desamor, sino a su público, por la gran gratitud que Jiménez tenía para con ellos, de hecho, llegó a interpretarlo en transmisiones en vivo para la televisión.