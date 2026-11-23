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La presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya dijo que no fue notificada sobre el operativo desplegado por autoridades federales en la captura de Fausto Isidro "N" "El Chapo Isidro", cuya acción alteró la tranquilidad de la población y espera que esta se restablezca pronto para que los ciudadanos se sientan tranquilos.

Durante una conferencia de prensa, señaló que las acciones desplegadas por el ejército la noche del viernes pasado que generaron confrontaciones con grupos armados, y dejaron cerca de cien vehículos dañados en la ciudad, medio rural y en las carreteras, de su municipio, por lo que se tuvo que retirar.

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La primer edil pidió a la población de Guasave mantener la calma ante los patrullajes de vigilancia que mantienen grupos interinstitucionales, como parte de las labores para restaurar la tranquilidad y la paz que se vio alterada el pasado fin de semana.Ramírez Montoya afirmó que la presencia de las fuerzas estatales y federales continuará en las calles y en el medio rural hasta lograr que la paz sea restaurada, por lo que instó a la población a no compartir información falsa que circula en las redes sociales y estar atentos a los canales de información oficiales.Hizo ver que es comprensible que las autoridades militares que llevaron a cabo el operativo especial de captura del "Chapo Isidro", lo llevaron a cabo en total secrecía, por lo que no fue informada previamente de esta acción.La alcaldesa de Guasave manifestó que en los primeros reportes que tuvo de enfrentamientos entre las fuerzas federales y grupos delictivos y el despliegue de helicópteros artillados, instruyó al personal de seguridad pública y protección civil, resguardar a las personas que se encontraban en espacios públicos, como fue en el estado de beisbol.Comentó que muchas familias estuvieron en resguardo en centros comerciales, campamentos, negocios de diversos giros, restaurantes y parques deportivos, como parte de las acciones que se implementaron a nivel municipal, ante los hechos que acontecían.Indicó que se mantuvo en contacto con la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, durante la noche del viernes pasado y los días posteriores al evento, a fin de coordinar esfuerzos para retirar de las carreteras decenas de vehículos siniestrados por el fuego.También negó tener conocimiento que en el ayuntamiento de Guasave se incurrió en posibles actos de corrupción u omisiones en cuanto a las actividades que desarrollaba Fausto Isidro, por lo que eso le corresponde investigar a las autoridades judiciales federales.