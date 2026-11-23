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Las colaboraciones entre artistas forman parte del quehacer musical, aunque para algunos representan un sueño hecho realidad. Tal es el caso de El Malilla, quien está de estreno con "Maniática", tema al que se suman De La Ghetto y Jowell, dos exponentes de la vieja escuela del reggaetón, pertenecientes a la generación de los 2000.

"Ustedes no saben pero que sueño y abrazo pa Fernandito, tener a mis dos artistas favoritos de perreo, los escuchaba cuando bailaba reggae en los convivios", compartió en redes el cantante, quien destaca que el reggaetón llegó a su vida en el 2009, marcando sus primeros acercamientos al género.

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"No Te Veo", "Un Poco Loca" y "Shorty" forman parte de los clásicos de Jowell, reconocido por integrar junto a Randy una de las duplas más emblemáticas del movimiento: Jowell & Randy.Por su parte, De La Ghetto cuenta con temas como "Sensación del Bloque", junto a Randy; "Tú Te Imaginas" y "Acércate", canciones que forman parte del legado de la escena urbana.La letra de "Maniática" tiene como eje el retrato de una mujer irreverente, sensual y segura de sí misma, que disfruta de su libertad, destaca por su personalidad atrevida y despierta la admiración —y la envidia— de quienes la rodean.La producción original estuvo a cargo de Enayy, cuya esencia se mantuvo; posteriormente pasó por las manos de DJ Hate, quien modificó el tempo y reestructuró el track después de recibir las voces de Jowell. Sin embargo, cuando el productor pensaba que todo estaba listo, El Malilla le sorprendió con la noticia de que De La Ghetto también formaría parte del tema. "Dembows pegadores, cortes, chopeos, al mero estilo de DJ Hate", compartió en una publicación al recordar la historia detrás del lanzamiento.Aunque este junte significa un momento importante para El Malilla, no es la primera vez que suma nombres destacados a su propuesta musical. En su más reciente álbum, "Tu Maliante Bebé Vol. 2", reunió a leyendas de la industria como Gotay 'El Autentiko' y J Álvarez.En el marco de este estreno, que el cantante ha descrito como el "villancico que va a sonar esta Navidad", también adelantó: "EL MEJOR DISCO VIENE...", mensaje que aumenta la expectativa por su próximo proyecto, en el que ha prometido mostrar una nueva faceta como artista.A pocas horas de su estreno, el video oficial de "Maniática" acumula más de 5 mil reproducciones, cifra que continúa en aumento.