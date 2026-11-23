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Una jueza dictó prisión preventiva contra Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", jefe de la organización criminal de "Los Beltrán Leyva" y aliado de la facción "Los Mayos", del Cártel de Sinaloa.

También contra Germán Rolando Gálvez Meza, alias "Serafín", segundo al mando de esa organización y José Luis Ortiz Murillo, operador financiero.

Los hoy detenidos son señalados por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que lo anterior, se obtuvo con base en el trabajo del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En tanto la defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. En tanto, deberán permanecer en el CEFERESO No. 1 "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Los sujetos fueron detenidos el 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, en una acción encabezada por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras labores de inteligencia y de investigación.