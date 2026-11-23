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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El lanzamiento del tráiler final de "Avengers: Doomsday" genera un intenso debate entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ante las secuencias de choques entre realidades, el retorno de personajes clásicos y las motivaciones del monarca de Latveria.

De acuerdo con análisis de portales especializados en cómics y cultura pop, el avance retoma conceptos fundamentales de la historia editorial de Marvel para construir el puente previo a Secret Wars.

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El avance conecta directamente con la etapa de Jonathan Hickman en "New Avengers y Avengers: Time Runs Out" (publicados entre 2013 y 2015), donde las incursiones provocan la colisión de Tierras paralelas y obligan a los héroes a tomar decisiones extremas para evitar la destrucción total.Según el análisis de las sagas editoriales de Marvel, este planteamiento desemboca en "Secret Wars" (2015), obra escrita por Jonathan Hickman e ilustrada por Esad Ribi?, en la que el universo se fragmenta y el personaje adopta el papel de God Emperor Doom sobre Battleworld.Asimismo, el enfoque cinematográfico dialoga con "Secret Wars" (1984), escrita por Jim Shooter, donde una entidad conocida como Beyonder traslada a héroes y villanos a Battleworld y el personaje busca apropiarse de un poder cósmico absoluto.A ello se suman arcos de la etapa de Rick Remender en "Captain America" (vinculados a Dimension Z), que remiten a pasajes de vida familiar alejados del campo de batalla, así como momentos mutantes que evocan reuniones clásicas de los X-Men frente a amenazas mayores.Para comprender al personaje que encarna Robert Downey Jr. bajo la dirección de los hermanos Russo, los especialistas en historia editorial señalan como punto de partida "Fantastic Four #5" (1962), creado por Stan Lee y Jack Kirby, donde aparece por primera vez Victor Von Doom con su armadura, su máscara metálica y su rivalidad con Reed Richards.Posteriormente, "Fantastic Four Annual #2" (1964) profundiza en su origen en Latveria, el vínculo con su madre Cynthia Von Doom, el accidente que marca su rostro y su aprendizaje con monjes tibetanos para combinar ciencia y misticismo.En etapas posteriores, historias como "Unthinkable" (2003), de Mark Waid y Mike Wieringo en "Los Cuatro Fantásticos", muestran su faceta más implacable al recurrir a la magia oscura contra Reed Richards, mientras que "Books of Doom" (2006), escrita por Ed Brubaker, ofrece una relectura detallada de su formación y psicología.Según el seguimiento de portales especializados en coleccionismo y narrativa gráfica, series como "Doom 2099" (1993) y "Doctor Doom" (2019), de Christopher Cantwell, amplían su espectro entre el liderazgo en escenarios futuristas y los dilemas de identidad y legitimidad.De acuerdo con la información difundida en torno al tráiler final, la cinta reúne en un mismo escenario a los Vengadores, los "Nuevos Vengadores" ("Thunderbolts"), los "Cuatro Fantásticos" y el elenco clásico de los X-Men frente al colapso multiversal, con un Doctor Doom que justifica su intervención bajo la idea de que los héroes viven en realidades alteradas o robadas.Para quienes buscan leer las historias de referencia antes del estreno en cines en diciembre de 2026, los especialistas sugieren rutas según el interés del lector: revisar "Fantastic Four #5" y "Secret Wars" (2015) para un recorrido directo, o sumar "Fantastic Four Annual #2", "Secret Wars" (1984), "Unthinkable" y "Books of Doom" para una visión más amplia.En el ámbito del coleccionismo, los portales especializados en graduación y mercado de cómics advierten que el interés mediático previo a los estrenos suele impulsar la demanda de números clave como "Fantastic Four #5", "Fantastic Four Annual #2" y "Marvel Super Heroes Secret Wars #1" (1984), por lo que recomiendan verificar siempre el estado de conservación y el historial de ventas reales antes de adquirir cualquier ejemplar.