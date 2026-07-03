Taylor Swift y Travis Kelce ya serían esposos

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Mientras los ojos del mundo están puestos en los preparativos de la que muchos ya llaman la boda del año, Taylor Swift y Travis Kelce ya habrían dado el paso más importante y lejos de los reflectores.

De acuerdo con información publicada por Page Six, fuentes cercanas a la pareja afirman que contrajo matrimonio en una ceremonia privada a la que sólo tuvieron acceso los familiares y amigos más cercanos.

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"Ya están casados", dijo la fuente al medio estadounidense, aunque no dio detalles sobre el día ni el lugar en que habría ocurrido la boda.Sin embargo, otra de las fuentes reveló que la boda habría ocurrido en Tennesse, estado al que la intérprete de "Shake it off" se mudó para impulsar su carrera.El medio también destaca que, en días recientes, el avión privado de Swift realizó varias escalas en las ciudades donde viven familiares cercanos, entre ellas Filadelfia y Tampa, donde residen los padres de ambos.Las especulaciones surgen a tan sólo unas horas de la enorme celebración que Swift y Kelce han planeado en el Madison Square Garden y que, se espera, reúna a más de mil invitados entre los que destacan Selena Gomez, Ed Sheeran, Stevie Nicks y Kenny Chesney.Taylor Swift y Travis Kelce hicieron pública su relación en 2023 y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo. En agosto, y a través de las redes sociales, confirmaron su compromiso sorprendiendo a sus seguidores.Hasta el momento la supuesta boda no ha sido confirmada; pero de ser así, la celebración programada para este fin de semana sería la primera aparición pública de la pareja como esposos.