Piden claridad en presupuesto del Ceepac para 2027

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Congreso de San Luis Potosí cuestionará los aumentos del presupuesto electoral de 2027, luego de que el gasto ordinario del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) propuso un incremento de alrededor de 70 por ciento entre 2021 y 2027, según señaló el diputado Luis Felipe Castro Barrón.

El representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del organismo también señaló que el financiamiento de los partidos políticos aumentó entre 40 y 50 por ciento en ese periodo. Dijo que, antes de discutir los recursos en el Congreso, buscarán conocer cómo se calcularon los incrementos y por qué se requieren esos montos.

Para 2027, el Ceepac aprobó una solicitud global de 763 millones 182 mil 487.07 pesos, de los cuales 479 millones 820 mil 991.06 corresponden al presupuesto del organismo y 283 millones 361 mil 496.01 al financiamiento público de partidos políticos y candidaturas independientes.

La propuesta contempla la organización de las elecciones para renovar la gubernatura, el Congreso local y los 59 ayuntamientos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El diputado reconoció que la incorporación de nuevos partidos y el crecimiento de las candidaturas independientes también generan necesidades de financiamiento. Sin embargo, insistió en que el Congreso quiere conocer los criterios utilizados para calcular los montos antes de discutir el presupuesto.