Responde Maya Nazor a declaraciones de Santa Fe Klan

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Santa Fe Klan confesó en una reciente entrevista que le sorprendió lo rápido que se convirtió en padre junto a su expareja, la influencer Maya Nazor, con quien tiene un hijo llamado Luka. El rapero se sinceró al decir que a pesar de que ama a su hijo, éste le ha salido caro por el dinero que ha tenido que darle a su madre.

Santa Fe Klan y Maya Nazor: cronología y conflictos

La relación entre el rapero y Maya Nazor comenzó en agosto de 2021, se conocieron por internet y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del espectáculo mexicano. En abril de 2022 anunciaron que esperaban a su hijo, pero durante el noviazgo enfrentaron problemas de celos y desconfianza, agravados por rumores en redes sociales sobre la paternidad del bebé, ya que se dijo que el verdadero padre era Rodolfo "Fofo" Márquez, un creador de contenido e influencer mexicano.

La pareja se separó en diciembre de 2022, meses después del nacimiento de su hijo, y aunque intentaron mantener una relación cordial por el bienestar del pequeño, posteriormente surgieron desacuerdos públicos por las visitas, la pensión alimentaria de 250 mil pesos mensuales y las condiciones de convivencia entre Santa Fe Klan y Luka.

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Reacciones y aclaraciones de Maya Nazor

¿Qué dijo Maya Nazor sobre las recientes declaraciones de Santa Fe Klan? Maya hizo un En Vivo para aclarar lo que el rapero dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. La modelo de ascendencia libanesa y española se dijo incrédula en cómo en cada entrevista, el rapero dice algo diferente sobre ella o sobre cómo se dio el embarazo que según ella, ambos deseaban.

El rapero dijo que la relación y el embarazo se dio muy rápido, y por lo mismo no fue tan emocionante, pues después de un par de encuentros, un día Maya llegó a su casa en Guadalajara con una maleta y ya no se fue.

"Así fue todo, no estuvo tan emocionante; se embarazó luego luego, cuando llegó a Guadalajara, al mes y estaba embarazada y yo me sentí contento pero decía 'fue muy rápido todo'", confesó.

Agregó que cuando comenzaron los chismes de que el verdadero padre de Luka era el "Fofo" Márquez, él sí llegó a dudar y sufrió.

"Cuando empezaron los chismes sí, lloraba todas las noches, este vato sí se pasó de lanza, yo creo que también por su culpa la relación nunca estuvo fuerte", consideró.

Ángel, el verdadero nombre del rapero, aprovechó para pedirle una disculpa a Maya, ya que consideró que por la desconfianza él arruinó la relación:

"Le quiero pedir una disculpa a ella porque a lo mejor eché a perder la relación por esa duda que yo tenía y por esa desconfianza".

Ante el revuelo por las declaraciones de Santa Fe Klan, Maya contó su versión y dijo que tanto ella como el rapero querían convertirse en padres, tanto así que le escondía las pastillas anticonceptivas.

"Mi ex me decía 'hay que tener un hijo', jugando me quitaba las pastillas estábamos enamorados éramos unos niños me quitaba las pastillas, de que 'ya no te las tomes, hay que tener un bebé'", recordó.

Maya dice que tanto él como ella recuerdan el momento exacto en el que literalmente crearon a su hijo", por eso, se dijo desconcertada por las declaraciones del cantante.

Sobre su relación con "Fofo" Márquez, Maya especificó que un año antes de que iniciara su relación con Santa Fe Klan, salió con el influencer, quien la invitó a ella y a sus amigas a un antro en la Ciudad de México, pero como después las llevaron a un motel para el "after", Maya asegura que ni ella ni sus amigas se quisieron bajar de la camioneta, por lo que "Fofo" las dejó en la calle y no pasó nada.