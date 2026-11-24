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Jessica Alba tendrá que desembolsar más de medio millón de dólares a su exmarido, Cash Warren, como parte de los acuerdos económicos que continúan pendientes tras el fin de su matrimonio, una historia de amor que comenzó hace más de 20 años en Hollywood y que terminó oficialmente en 2026.

Un tribunal de Los Ángeles ordenó a la actriz pagar 577 mil 481 dólares a Warren, como parte de un plan de reparto de beneficios relacionado con HonorBar Inc., empresa vinculada a Alba, la resolución fue emitida el pasado 20 de noviembre y establece que el productor podrá recibir el dinero en una sola exhibición o mediante una cuenta de retiro.

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El monto deberá ajustarse de acuerdo con las ganancias o pérdidas de inversión acumuladas hasta que se realice el pago; de acuerdo con los documentos judiciales, esta cantidad será la última que Warren recibirá por concepto de beneficios relacionados con dicha compañía.El nuevo desembolso se suma a los 3 millones de dólares que Jessica Alba acordó entregarle como parte de la distribución de los bienes de ambos, luego de poner fin a su matrimonio de 16 años.-----¿Cómo comenzó la historia de amor de Jessica Alba y Cash Warren?La actriz y el productor se conocieron en 2004 durante el rodaje de "Los 4 Fantásticos", película en la que Alba interpretó a Sue Storm y Warren trabajó como asistente del director Tim Story.La relación comenzó lejos de los reflectores, pero con el paso del tiempo se consolidó. Cuatro años después de conocerse, la pareja decidió casarse en una ceremonia íntima en Los Ángeles, el 19 de mayo de 2008, poco antes del nacimiento de su primera hija.Su familia creció con la llegada de Honor, en 2008; Haven, en 2011, y Hayes, en diciembre de 2017. Durante años, ambos compartieron momentos familiares y se mostraron como una de las parejas de Hollywood que había logrado mantener su relación lejos de los escándalos.Sin embargo, después de casi dos décadas juntos, su historia comenzó a tomar otro rumbo.-----¿Por qué se separaron Jessica Alba y Cash Warren?En diciembre de 2024, la pareja decidió separarse, la fecha oficial que Alba señaló en los documentos de divorcio fue el 27 de diciembre de ese año, aunque fue hasta enero de 2025 cuando hizo pública la decisión.La actriz explicó que llevaba tiempo atravesando un proceso de transformación personal y que también había reflexionado sobre la evolución de su relación con Warren."Estoy orgullosa de cómo hemos crecido como pareja y en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años, y ahora es el momento de que emprendamos un nuevo capítulo de crecimiento y evolución individual", expresó al anunciar la ruptura.Alba aseguró que, pese a tomar caminos separados, ambos continuarían tratándose con cariño y respeto, además de mantener como prioridad el bienestar de sus hijos."Seguimos adelante con amor, bondad y respeto mutuo, y siempre seremos una familia", señaló entonces.En enero de 2025, la actriz presentó formalmente la solicitud de divorcio ante un tribunal de Los Ángeles, argumentando diferencias irreconciliables, el proceso concluyó en marzo de 2026, cuando ambos acordaron compartir la custodia legal y física de sus tres hijos.Tras la separación, Jessica Alba ha sido relacionada sentimentalmente con el actor Danny Ramírez, con quien se le ha visto en distintas ocasiones desde 2025.Por su parte, Cash Warren mantiene una relación cordial con la actriz, quien incluso ha reconocido públicamente su papel como padre. En junio de 2025, con motivo del Día del Padre, Alba le dedicó un mensaje en el que destacó su cariño, paciencia y presencia en la vida de sus hijos."Nuestros bebés no podrían tener un papá mejor: cariñoso, amable, presente, siempre sabe qué decir", escribió.