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La dirigencia de Morena acusó al PAN de retrasar la designación de la presidencia del INE luego de la salida de Guadalupe Taddei y tras la demanda que interpuso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para que emita una convocatoria.

En un breve comunicado, Ariadna Montiel Reyes aseguró que la medida demora la elección de la presidencia del Instituto Electoral pese a que el PAN en repetidas ocasiones ha exigido públicamente avanzar en dicha designación.

"Morena exige congruencia al PAN ante la renovación de la presidencia del INE: no puede seguir retrasando la designación", señaló.

Asimismo, enfatizó que Morena en San Lázaro se ha mostrado abierto al diálogo, por lo que reafirmó su compromiso con la democracia, el fortalecimiento de las instituciones electorales y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución.

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"Desde la Cámara de Diputados, nuestro Grupo Parlamentario, coordinado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, ha privilegiado el diálogo y la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas para emitir la convocatoria correspondiente a la designación de la presidencia sustituta del Instituto Nacional Electoral (INE)", aseguró.

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Arremetió contra el PAN diciendo que es contradictorio debido a sus posturas de exigir públicamente un acuerdo y por otro lado tener una "decisión de judicializar el procedimiento". "Consideramos que esta actuación dificulta la construcción de acuerdos parlamentarios necesarios para avanzar en la designación", expuso.

En este sentido, hizo un llamado al PAN para atender con "seriedad, certeza jurídica y respeto a las instituciones", el llamado a un acuerdo de partidos para emitir la convocatoria y que se pueda designar a una nueva presidenta del INE.

"Exigimos al Partido Acción Nacional congruencia y responsabilidad institucional (...) Morena seguirá trabajando para concretar esta designación con estricto apego a la Constitución y respeto a las determinaciones del Tribunal Electoral", finalizó.