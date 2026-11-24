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La familia Aguilar podría tener una nueva boda en puerta; y es que, Leonardo, hijo de Pepe Aguilar, acaba de comprometerse.

El cantante sorprendió a sus seguidores al compartir, en sus historias de Instagram, una fotografía junto a su novia, Adriana Caballero, en la que la joven presume una enorme sortija.

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En la postal, ambos aparecen abrazados y mirándose fijamente, mientras Adriana extiende una de sus manos hacia la cámara para mostrar un anillo dorado con una llamativa piedra al centro.Aunque Leonardo no acompañó la publicación con ningún mensaje o dedicatoria, de inmediato fue tomada como la confirmación de que muy pronto pisará el altar.La noticia llama la atención porque hace apenas unos días el cantante aseguró que, aunque estaba muy enamorado y deseaba iniciar su propia familia, por el momento solo quería concentrarse en su carrera musical.¿Quién es Adriana Caballero, prometida de Leonardo Aguilar?Originaria de Villahermosa, Adriana es modelo y asesora de imagen.Ha formado parte del mundo de los certámenes de belleza. En 2024 participó en el concurso Flor Tabasco, donde consiguió colocarse entre las tres finalistas.Además, cuenta con formación en Imagen Pública y se desempeña como consultora en esta especialidad.Aunque la pareja había mantenido su romance con cierta discreción, Leonardo hizo evidente su relación en abril de este año, cuando compartió una fotografía para felicitar a su amada por su cumpleaños; además suele reaccionar a sus publicaciones en redes."Feliz cumpleaños, mi chaparrita preciosa. Te amo", escribió entonces.