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La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava dijo que fue positivo y acertado el operativo de captura de Fausto Isidro "N" en Guasave, en cuya jornada se tuvo un costo significativo por la muerte de cuatro elementos militares y las consecuencias de daños, zozobra y angustia que vivieron ciudadanos, los cuales no fueron abandonados.

Operativo en Guasave y coordinación de seguridad

En presencia de los miembros del Gabinete de Seguridad Federal, encabezados por Omar Garria Harfuch, que asistieron a la entrega de equipamiento de las corporaciones policiacas, puntualizó que en dichas acciones los tres niveles de gobierno intervinieron para dar protección a la población y garantizar su movilidad.

Como parte de su mensaje, subrayó que la presencia de las fuerzas federales en la entidad son necesarias, por lo que reconoció su entrega y profesionalismo, sobre todo en las acciones desplegadas el pasado fin de semana en la ciudad de Guasave, donde se tuvo en costo de vidas humanas, no solo de militares sino de civiles que los enfrentaron.

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Reconocimiento y estrategia federal en Sinaloa

En una parte de su discurso, Domínguez Nava citó que la batalla desplegada en Sinaloa tiene características nacionales, por lo que agradeció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por su entrega y definición de una estrategia de combate a la delincuencia y a las causas que la originan.

Ante los miembros del Gabinete de Seguridad Federal, secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; secretario de Marina, almirante Reymundo Pedro Morales Ángeles; y Omar García Harfuc, de Seguridad Federal, externó que priva entre la gente buena de esta tierra, gratitud y amor a las fuerzas federales.

La gobernadora interina puntualizó que las muestras de cariño y respeto se perciben en el saludo, en la toma de fotos de recuerdo con los miembros del ejército, la Guardia Nacional, la Marina y los agentes federales o la toma de mano de un niño.

En el evento, se dio a conocer que como parte del Programa de Fortalecimiento Operativo, se contempla la entrega de más de 200 unidades para las corporaciones de seguridad de Sinaloa, entre patrullas, motocicletas, cuatrimotos y unidades tácticas especializadas y blindadas.

Para Culiacán, se entregarán un total de 57 unidades a la Policía Estatal Preventiva, 47 a la policía municipal y la próxima semana se hará entrega a estas dos corporaciones de más unidades, pero estas serán blindadas.