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El diputado por Morena, Sergio Mayer, negó que haya pedido licencia a su curul en la Cámara de Diputados para participar en el reality "Secreto Millonario. Mentir para ganar", próximo a estrenarse por medio de la plataforma de Netflix. Aseguró que el programa fue grabado desde 2025, cuando permanecía en receso legislativo.

Diputado Sergio Mayer aclara participación en reality y licencias solicitadas

"Aprovecho este espacio para aclarar algo con total claridad. Les platico que específicamente en el reality que se va a estrenar en los próximos días a través de la plataforma de Netflix en el que yo participo, se llama 'Secretos de Villanos', es mentira que yo haya solicitado licencia para participar en él, tampoco dejé de cumplir con mis responsabilidades y obligaciones como legislador para grabar el mismo", expresó en un video compartido en redes sociales.

Además, aseguró que cuando ha solicitado licencia se ha asegurado de no dejar pendientes en su cargo como diputado. Cabe destacar que este mismo 2026 fue criticado por pedir licencia a su curul en San Lázaro debido a que participó en "La Casa de los Famosos".

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"Cuando yo he solicitado licencia me he asegurado de no dejar pendientes y hacer las cosas con responsabilidad. Legislar no es un trabajo para mí, es un enorme honor que asumo con total compromiso y responsabilidad y me entrego a cabalidad", enfatizó.

Defiende derecho a actividades privadas y responde a críticas

El legislador, quien renunció a su militancia por Morena tras los señalamientos sobre su participación en el programa de celebridades, defendió su derecho a ocupar su tiempo libre en cualquier actividad.

"Fuera de esa encomienda, tengo, al igual que todas y todos los demás legisladores, otra vida, si bien soy diputado 24/7 también tengo el legítimo derecho de trabajar o hacer lo que decida durante mi tiempo libre, con un propósito muy claro, al igual que todos ustedes: brindarle a mi familia una mejor calidad de vida cada día", sostuvo.

Contó que el reality que se estrena en Netflix "se grabó en diciembre del año pasado en fechas de receso legislativo dentro del Congreso" y añadió que mientras algunos legisladores ocupan ese tiempo para recorrer territorio, estar con sus familias o simplemente irse de vacaciones, él decidió participar en las grabaciones del programa porque "así convenía para mis intereses personales y familiares en lugar de salir de vacaciones con mi familia".

Dijo que entendía las inquietudes de las personas "e incluso molestias", pero enfatizó en que hay medios de comunicación que intentan "distorsionar los hechos".

"Existen algunas personas o medios de comunicación que de manera malintencionada han tratado de distorsionar y desvirtuar mi trabajo y también mi compromiso como legislador, diciendo o haciendo creer que no asisto a mis sesiones en el Congreso", añadió.

En respuesta, el diputado morenista invitó a quienes tienen dudas en su labor como legislador a que visiten el portal de la Cámara de Diputados para revisar sus asistencias y votaciones en los periodos desde el 2018 para que comprueben que su compromiso es "real, legítimo y con mucha responsabilidad".

"Siempre he actuado con total claridad y transparencia y sin que mis decisiones afecten al país o a terceros como dicen algunas personas", puntualizó.

De acuerdo con la plataforma de Netflix, "Secreto Millonario. Mentir para ganar" es un concurso de estrategia y engaño, en donde doce celebridades deben descubrir quién es el millonario para quedarse con el dinero y ganar el juego.

Entre el elenco que participa en el programa se encuentra Adela Micha, Carmen Aub, Gusgri, Hijo del Vikingo, Kike Vázquez, Lupita Villalobos, Maryfer Centeno, Miguel Martínez, Paola Rojas y Paolita Suárez.

En otro video sobre el tema compartido en su cuenta de X, Sergio Mayer subrayó que "cuando te conviertes en alguien importante vas a tener muchos detractores y enemigos" y defendió sus decisiones de participar en programas de entretenimiento.