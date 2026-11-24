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Cuando las tardes lluviosas llegan, hay bebidas que tienen la capacidad de reconfortar el cuerpo y una de ellas es el atole. A diferencia de las versiones comerciales o de las que dependen de saborizantes artificiales, hoy te traemos una receta que aprovecha los ingredientes naturales.

Receta atole maíz tradicional México

La estrella de esta propuesta es el maíz, que ayuda a lograr una consistencia aterciopelada y cremosa para el paladar. ¿Quieres saber cómo se hace? Sigue leyendo.

Si buscas rescatar los sabores de la cocina tradicional mexicana en tu hogar, preparar este atole de elote es una buena alternativa.

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De acuerdo con el diccionario gastronómico "Larousse Cocina", se trata de una bebida de origen prehispánico, cuya base fundamental es el maíz cocido y molido, diluido en agua o leche.

Pero el secreto para lograrlo es seleccionar mazorcas frescas y maduras, así como cuidar la temperatura durante la cocción para que el grano suelte su dulzura natural.

Al elaborarlo con maíz recién cortado, la propia concentración de almidón y azúcar en el grano entra en contacto con el calor, adoptando una textura gelatinoza que le da cuerpo a la mezcla.

Beneficios y preparación del atole de maíz

Otro beneficio, indicado por el Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), es que el grano entero conserva mejor el sabor genuino del elote: una fusión entre lo dulce y lo salado.

Si quieres aprovechar el maíz, un alimento rico en fibra, vitamina B1, magnesio y antioxidantes, prepara esta receta de atole de elote natural, sin harinas ni espesantes artificiales.

Atole de maíz

Porciones: 4 tazas

Ingredientes:

4 elotes blancos o amarillos frescos

1 L de leche entera, puedes sustituirla por deslactosada o vegetal de almendra sin azúcar

1 tza. de agua

1 raja de canela

80 g de piloncillo rallado

1 pizca de sal

Procedimientos:

1. Retira las hojas y los cabellos de los elotes.

2. Con un cuchillo filoso, rebana los granos al ras del elote.

3. Coloca los granos en el vaso de la licuadora junto con la taza de agua y procesa a velocidad alta hasta obtener una mezcla homogénea.

4. Pasa la mezcla por un colador de malla fina o una manta de cielo directamente sobre un tazón, presionando bien la pulpa con ayuda de una cuchara para extraer todo el jugo lechoso del elote y desechar la cascarilla fibrosa.

5. En una olla de fondo grueso (o en una olla de barro previamente curada), vierte el litro de leche junto con la raja de canela y el piloncillo.

6. Calienta a fuego medio hasta que suelte un hervor suave.

7. Reduce la flama al mínimo y, poco a poco, vierte el extracto de elote sin dejar de remover con una cuchara de madera o un batidor de globo.

8. Agrega la pizca de sal y cocina de 12 a 15 minutos, moviendo constantemente en forma de ocho. Notarás que el almidón natural comienza a espesar la mezcla hasta cubrir ligeramente el dorso de la cuchara.

9. Retira la raja de canela, sirve caliente y decora con un toque de canela en polvo o unos cuantos granos de elote cocidos.

Consejos:

- Al presionar un grano crudo con la uña debe soltar un líquido blanquecino; si está duro y seco, significa que el maíz está viejo y no podrá espesar ni endulzar.

- Una vez incorporado el elote, el almidón tiende a asentarse en el fondo de la olla. Pero mantener el fuego bajo y hacer movimientos constantes evita que se ahúme o que la leche se corte por exceso de temperatura.