¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

José Mourinho, técnico del Real Madrid, hizo seis cambios en la alineación respecto al último partido de su equipo en el encuentro de la quinta jornada de la Champions League ante el PSV Eindhoven, incluida la ya anunciada titularidad de Vinícius, que fue suplente ante el Celta, y la ausencia de Bellingham.

Mourinho explica rotaciones por acumulación de partidos

Había avisado el técnico en la rueda de prensa previa que, ante la acumulación de partidos, con tres en ocho días, introduciría rotaciones. Courtois repite en la portería, pero en los laterales Valverde y Cucurella sustituyen a Trent y Carreras, y Militao y Rüdiger entran en el centro de la zaga.

El doble pivote estará formado por Bernardo y Tchouaméni, que descansó el sábado contra el Celta. Por delante, era segura la titularidad de Vinícius, ya libre de toda sanción también en LaLiga, y era muy probable la presencia en el once de Mbappé, uno de los pocos indiscutibles de Mourinho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sorpresa en la mediapunta: Bellingham fuera del once

La sorpresa es que el brasileño no entra en la alineación por Arda Güler ni por Diomande, ambos de la partida, sino por Jude Bellingham, que parecía un fijo en la mediapunta. El turco jugará de '10', con Vinícius por la izquierda y Diomande por la derecha.

Alineaciones en el Real Madrid vs PSV

El once del Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Bernardo, Tchouaméni; Diomande, Arda Güler, Vinícius; y Mbappé.

La alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano; Perisic, Mijnans, Van Bommel; y Til.