Dos ladrones son sorprendidos en flagrancia

Dos hombres fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por el cargo de presunto robo a comercio y amenazas, las acciones se realizaron de forma aislada en las colonias Foresta y San Jorge, como parte de labores destinadas a combatir la incidencia delictiva.

El primer arresto se realizó en la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Foresta, donde los agentes municipales respondieron a un auxilio. En el lugar se tuvo contacto con el reportante, quien señaló a un individuo por retirar láminas del techo de un establecimiento, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el sitio se identificó al señalado como Jairo “N”, de 29 años.

Por otra parte, y en respuesta inmediata a un reporte, policías soledenses acudieron a una tienda de conveniencia donde la responsable del lugar indicó que adentro había un sujeto que la amenazó para entregarle el dinero de la caja registradora. También manifestó su intención de proceder legalmente en su contra, ubicando a quien dijo llamarse Jesús “N”, de 48 años.

A ambos se les hizo saber que serían detenidos por presunto robo a comercio y amenazas, respectivamente, informándoles los derechos que la ley les concede.

Los infractores fueron trasladados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.