Johnny Depp recibe visita policial tras reporte de intruso en su casa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- Un nuevo

se registró en la mansión de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, luego de que la policía recibiera una alerta por una presuntaDe acuerdo con, el martes, alrededor de las 16:00 horas, unaacudió a la residencia del actor ubicada eny permaneció cerca de la entrada principal del inmueble.Fuentes señalaron que la persona intentó dejar uny también fue vista. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron al lugar ya no encontraron a la sospechosa y no se realizó ningún arresto.Hasta este miércoles sesi el protagonista de "" se encontrabacuando ocurrieron los hechos.No es la primera vez que Depp enfrenta una situación similar. En, unpresuntamente saltó una de las cercas de la residencia, consumió bebidas alcohólicas del actor e incluso fue encontrado bañándose en uno de los baños de la propiedad. El individuo fue arrestado y acusado deEn los últimos años, otras celebridades comoy su esposa Barbara Palvin también han enfrentado este tipo de incidentes, relacionados con presuntos intrusos en sus propiedades. Incluso, en 2024 se reportó el arresto de un hombre que rondaba la residencia deen Los Ángeles e intentó ingresar al inmueble.