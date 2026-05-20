Harfuch confirma: Rubén Rocha Moya está en Sinaloa sin escolta federal

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El secretario de seguridad y protección ciudadana,

, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa,

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, está en dicha entidad y no cuenta confederal, más bien estatal.En conferencia de prensa, en la cual detalló ladel alcalde de Atlatlahucan, Morelos,, pora comerciantes, productores y transportistas, García Harfuch detalló que ladel"no ha sido reservada"."Al momento está ahí en su estado. No cuenta con servicio dede ninguna institución de protección del gobierno de México. Tiene, según tenemos entendido. Lacorre a", explicó.Agregó que desde el comienzo de la administración de la presidenta de México,, elorganizada ha sido ""."Uno de los ejes es elde lasy de inteligencia del estado mexicano, laentre las instituciones del gabinete de seguridad y las entidades federativas, que ha derivado en un sinnúmero de operativos, en una cantidad muy importante de detenidos, de aseguramientos de droga", declaró.El pasado 29 de abril, elde, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzulza, y a otros siete funcionarios por posibles nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.El 15 de mayo, se informó acerca de lasde, exsecretario de seguridad pública sinaloense, y Enrique Díaz Vega, extitular de la Secretaría de Administración y Finanzas, en