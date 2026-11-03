Yolanda Andrade reaparece y lamenta pérdida del habla por enfermedad

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Yolanda Andrade reapareció en sus redes sociales para platicar con sus seguidores, aprovechando, dijo que ahora puede hacerlo, ya que su enfermedad le ha ido quitando la capacidad del habla, lamentó.

La conductora de 54 padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y cefalea en racimos, también referida en algunos reportes como neuralgia del trigémino; la ELA es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que daña las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, afecta gradualmente el control muscular, la movilidad, el habla y la fuerza física.

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La Cefalea en racimos (neuralgia del trigémino), es un trastorno neurológico que provoca dolores de cabeza muy severos, incapacitantes y recurrentes, descritos con un dolor intenso en la zona de los ojos o la cara.Ambas enfermedades la alejaron de los escenarios, donde grababa el programa de televisión "Montse y Joe" junto a su ex y amiga Montserrat Oliver, y aunque de vez en cuando regresa a grabar un programa, sus apariciones cada vez disminuyen más.Yolanda Andrade construyó una trayectoria de varias décadas en la televisión mexicana, donde se ha desempeñado como actriz y conductora y donde se consolidó como uno de los rostros reconocibles del entretenimiento.Su formación profesional comenzó con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), también se preparó como actriz en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, institución que marcó el inicio de su desarrollo dentro de la industria.Uno de los proyectos que impulsó su popularidad fue "Las hijas de la madre tierra", programa que condujo junto a Montserrat Oliver entre 2000 y 2007; la química entre ambas dio paso a una mancuerna profesional que se mantuvo durante años en diferentes espacios televisivos.En 2003 participó en "Big Brother VIP 2", donde obtuvo el segundo lugar. Posteriormente se integró a "Netas Divinas", programa en el que permaneció de 2006 a 2018, y a "MoJoe", emisión que también compartió con Montserrat Oliver y que estuvo al aire de 2007 a 2018.En 2018, ambas retomaron su colaboración con "Montse y Joe", proyecto que continúa formando parte de su trayectoria; un año después también comenzó "Consecuencias con Joe", otro espacio con el que amplió su experiencia como conductora.Aunque Yolanda mantiene su estilo directo, y su sentido del humor, admite que su enfermedad merma cada vez más su habla, por ello aprovecha cada momento para poder hablar con sus seguidores, así lo reflexionó recientemente."Estoy aprovechando hablar lo más que puedo porque es muy dolorosa, después no puedes hablar, no puedes, tienes que tener mucho cuidado para comer, para masticar porque te ahogas".