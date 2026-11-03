HotSpanish anuncia estreno de La Mansión VIP 2 en noviembre

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El influencer mexicano Roberto González Manzo, mejor conocido en redes como "HotSpanish", continúa dando de qué hablar en redes sociales con el estreno de la segunda temporada de su reality show digital La Mansión VIP 2.

Esta segunda emisión del programa de entretenimiento se estrenará el próximo domingo 8 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas (tiempo centro de México), de manera gratuita a través de la plataforma de YouTube en el canal oficial de HotSpanish Vlogs, en un formato de 24/7.

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De acuerdo con el creador de contenido, esta segunda temporada contará con la participación de 16 personalidades mexicanas, las cuales se irán revelando poco a poco antes de la fecha de su estreno en plataformas digitales.-----¿Quiénes son los participantes confirmados?Hasta el momento han sido revelados 7 participantes, personalidades destacadas del mundo del internet y el espectáculo, desde creadores de contenido hasta modelos, empresarios y cantantes mexicanos.Entre las figuras más comentadas están Paolita Suárez, creadora de contenido e integrante de "Las Perdidas", amiga de Wendy Guevara y Karina Torres, exparticipantes de "La Casa de los Famosos México". Durante el final del show, Suárez expresó su molestia ante los resultados de los puestos finales, pues explicó que Torres no merecía quedarse con el tercer lugar.Otra participante que generó conmoción fue Leticia Guajardo, mejor conocida como "Doña Alegría", madre del actor Poncho de Nigris. "Le cumplí su sueño, ahora aguantar como los grandes todas las ventiladas que nos va a dar, recuerden que todo lo que diga no es verdad. ", escribió el regiomontano en X.Otros participantes confirmados son:Karely Ruiz: popular modelo e influencer regiomontana; esposa del DJ y productor colombiano Jhon Echeverry.Itatí López: empresaria y creadora de contenido enfocada en belleza y reseñas de productos cosméticos; conductora del podcast "Suelta la lengua".Tony Aguirre: reconocido cantante y compositor sonorense del género regional mexicano, especializado en corridos y música bélica.Edwin Mendoza: exintegrante de CheliHouse, influyente creador de contenido digital de 26 años, originario de Nuevo León, reconocido por sus videos de bailes virales y comedia.João Ferreira: comediante, tiktoker y creador de retos virales de origen brasileño, de 25 años, con más de 13 millones de seguidores en TikTok.En esta emisión, los participantes tendrán que permanecer en aislamiento por un periodo de 30 días en tiempo real, mientras aprenden a convivir entre ellos y se ganan el cariño de la audiencia con su personalidad, carisma y desempeño dentro de los retos y desafíos propuestos por el equipo y el público.Durante la temporada pasada, los participantes tuvieron que enfrentarse en diferentes dinámicas, todos los días de la semana, como competencias por la comida, por dormir en el cuarto VIP, retos por poderes y beneficios semanales, retos de puntos y nominaciones peligrosas.En esta emisión, el ganador o ganadora se llevará el gran premio de 2 millones de pesos en efectivo.