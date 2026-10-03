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Jorge Arce confirma pelea en Ring Royale 2 con Konan Big

Ring Royale 2 reunirá a creadores digitales y personalidades en un espectáculo de boxeo el 14 de marzo de 2027.

Por El Universal

Octubre 03, 2026 06:21 p.m.
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Jorge Arce confirma pelea en Ring Royale 2 con Konan Big
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- El creador de contenido regiomontano Poncho de Nigris volvió a dar de que hablar en redes, luego de dar a conocer la fecha oficial de la segunda edición de Ring Royale, el espectáculo de boxeo y entretenimiento digital organizado por el mexicano.

      Poncho de Nigris anuncia fecha y formato de Ring Royale 2

      A través de un avance en redes, el también empresario anunció que esta segunda puesta en escena llegaría el próximo 14 de marzo de 2027, mientras reúne a los creadores digitales y personalidades de internet que se subirán al ring.

      El formato de Ring Royale busca replicar el éxito de otros eventos internacionales como La Velada del Año, organizado por el español Ibai Llanos, priorizando la polémica y el morbo por encima del rendimiento deportivo, al enfrentar a artistas, actores y figuras públicas con rivalidades mediáticas.

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      Jorge Arce confirma participación y compromiso social

      A su vez, el exboxeador profesional mexicano Jorge Arce, mejor conocido como "El Travieso", compartió en su cuenta oficial de X un video en el que confirma su participación para la segunda edición del evento organizado e impulsado por el exintegrante de La Casa de los Famosos México.

      El pentacampeón mundial sinaloense se enfrentaría al exluchador y comediante regiomontano Eugenio Torres Villareal, mejor conocido por su nombre artístico como Konan Big. "Estoy muy emocionado, porque me acaban de hablar de Ring Royale, de parte de Poncho de Nigris, para que pelee con el Konan Big", soltó con una sonrisa en el rostro.

      Además, el exboxeador anunció que donaría la mitad de su paga para comprar computadoras portátiles para los jóvenes estudiantes de Los Mochis en Sinaloa. "Cuando estaba morro, tuve muchas carencias y muchas necesidades... Y ahora yo quiero ser ese empujoncito que muchos jóvenes necesitan para lograr su sueño", señaló en su video.

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