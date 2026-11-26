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José Eduardo Derbez dice que le está agarrando el gusto a eso de cenar solo, el actor disfruta de su soltería sin ningún romance en puerta, su corazón está en reparación, y por el momento goza dormir sin compañía en la cama.

Así lo dejó claro en un comunicado que compartió en redes sociales, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no tiene pareja ni está cerca e tenerla después e hacer pública hace unas semanas su separación de Paola Dalay, la mamá de su hija Tessa.

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Paola ya comparte fotos con su nueva conquista, el futbolista César Romo, con quien recientemente se dio una escapada a Cancún; José Eduardo disfruta de cuidaba a su hija Tessa cuando le toca, y contrario a lo que se decía en redes, el actor, por el momento no tiene una relación con alguien, y echó por tierra la posible relación con la DJ Mariana Bo.En el comunicado, José Eduardo no mencionó a Mariana, quien hace una semana confirmó que estaba conociendo a José Eduardo, que estaban saliendo, pasándosela bien, y hasta contó que le había regalado un enorme ramo de rosas.¿Cuál es la condición sentimental de José Eduardo Derbez?José Eduardo Derbez aclaró su situación sentimental y aseguró que actualmente se encuentra soltero, sin un nuevo romance ni una relación secreta, aunque lo hizo con el humor que lo caracteriza.A través de un comunicado dirigido a medios de comunicación, familiares, amigos, vecinos, "chismosos y público en general", el actor dejó claro que, por ahora, no está buscando pareja y disfruta de esta etapa de su vida."No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación", escribió, ante las especulaciones que pudieran surgir sobre su vida amorosa.También ironizó sobre las posibles interpretaciones que se hagan de sus apariciones acompañado o de sus actividades cotidianas."Si me ven cenando con alguien, probablemente tenga hambre; si me ven saliendo de un hotel, probablemente estaba hospedado, y si me ven sonriendo al celular, seguramente estoy viendo un meme", expresó.En tono de broma, José Eduardo describió el estado de su corazón y dejó en claro que, aunque su vida sentimental está en pausa, otras funciones siguen activas."Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad", señaló.El actor también agradeció la atención que recibe sobre su vida privada, aunque lanzó una indirecta a quienes siguen de cerca sus relaciones."Agradezco profundamente su preocupación por mi vida sentimental, especialmente a quienes parecen tener más información sobre ella que yo mismo", añadió.Por el momento, dijo estar disfrutando de su soltería, su libertad y hasta de las ventajas de dormir sin compañía."Estoy disfrutando de mi soltería, mi libertad y el maravilloso privilegio de dormir atravesado en la cama", compartió.Finalmente, José Eduardo dejó abierta la posibilidad de que en algún momento haya novedades en su vida amorosa, aunque advirtió que ni él mismo podría anticiparlas."Cualquier actualización será anunciada oficialmente, siempre y cuando yo también me entere", concluyó; firmó como "un hombre soltero, no necesariamente disponible, pero definitivamente sin supervisión".