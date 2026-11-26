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José Eduardo Derbez ya aclaró el momento que atraviesa su corazón tras su separación de Paola Dalay, madre de su hija. Aunque en las últimas semanas habían estado circulado especulaciones sobre un supuesto romance con la violinista Mariana Bo, el actor, sin mencionar nombres, aseguró en redes sociales que disfruta de su soltería y se encuentra en un proceso de sanar emocionalmente.

José Eduardo Derbez habla sobre su proceso emocional y relaciones

Esta etapa no le impide hablar abiertamente sobre el amor y las relaciones de pareja. Así lo demostró en su podcast "Mixiologando", estrenado este 26 de noviembre, donde conversó con la también DJ mexicana originaria de Sinaloa. Durante la charla, ambos encontraron puntos en común al hablar de sus preferencias sentimentales.

En la dinámica de preguntas que combina temas picantes con otros relacionados con la trayectoria de Bo, José Eduardo le preguntó si se considera una persona tóxica.

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Mariana, mientras mordía uno de sus dedos y pensaba su respuesta, reconoció que es celosa, pero aseguró que no suele ser conflictiva en una relación: "No tengo tiempo para ser tóxica".

Al escucharla, el hijo de Eugenio Derbez comentó que a su parecer...los celos también pueden resultar sexys: "Es como rico eso de... aquí, estamos acá".

Bo continuó explicando que, para ella, estas actitudes no representan una inseguridad. Incluso, señaló que estar al otro lado del mundo y preguntarle a su pareja qué está haciendo le parece "hot", mientras que le resulta aburrido cuando no ocurre: "Yo necesito fuego, necesito pasión, ¿a qué hora llegas?, te quiero aquí ya".

Finalmente, José Eduardo respaldó su postura y respondió: "Esa es la actitud".

Momentos destacados y anécdotas personales de José Eduardo Derbez y Mariana Bo

También hablaron sobre las experiencias que consideran sus momentos más rockstar.

Mariana mencionó que, aunque suele tener momentos de este tipo, el que considera de mayor nivel fue cuando se tatuó la palabra "Courage" (valentía), pues considera que se necesita tener agallas para subir a escenarios de talla mundial.

La DJ recordó que tuvo la oportunidad de tocar junto al australiano Timmy Trumpet una canción que tienen en conjunto, llamada "Vivaldi". El músico le pidió que lo acompañara, un día antes, de una presentación en Tomorrowland y, aunque al principio se sintió intimidada, aceptó subir al escenario sin tener demasiado tiempo para ensayar: "Esto fue mi top porque no cualquiera".

Al día siguiente, recibió el apoyo de los mexicanos en redes sociales, una experiencia que recordó como algo muy bonito.

Por su parte, José Eduardo contó con humor que uno de sus momentos más rockstar fue cuando destrozó una habitación de hotel, anécdota que provocó las risas de Bo.

El actor relató que había llegado al lugar con una amiga después de una noche de diversión. A la mañana siguiente, su mánager le llamó para avisarle que tendrían una junta, por lo que comenzó a revisar el estado de la habitación: "Volteo y empiezo a ver todo y le dije...no tanto, aguántame tantito. Voy para abajo".

Su representante lo esperaba en el lobby, mientras José Eduardo buscaba a su acompañante, quien, según contó, estaba arriba de una televisión.

Después de darse un regaderazo, la mujer le dijo que tenía que irse, vació el minibar y no volvió a saber de ella.

José Eduardo contó que, cuando bajó para encontrarse con su mánager, a este último le notificaron que debía pagar los gastos pendientes de la habitación: "Haz de cuenta los Rolling stone allá adentro".

Mariana Bo, cuyo nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles, también es productora y ha fusionado el violín y las percusiones en vivo con la música electrónica.