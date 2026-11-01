logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Fotogalería

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Michael Mann se disparó accidentalmente

Las autoridades confirmaron que la lesión fue accidental y no hubo intención de autolesión.

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 02:19 p.m.
A
Michael Mann se disparó accidentalmente
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Michael Mann disparó a sí mismo de forma accidental, mientras se encontraba practicando su tiro en un campo especializado para realizar esa actividad, por lo que tuvo que ser trasladado, de emergencia, al hospital, sin embargo y, de acuerdo a lo que han informado sus representantes, se encuentra estable y fuera de peligro.


      La noticia fue difundida por "TMZ", portal que entabló comunicación con el representante del director de cine, el cual detalló que los acontecimientos habrían tenido lugar este sábado, 31 de octubre, mientras Mann que, desde hace años lleva a cabo esa práctica, se encontraba en un campo de tiro.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Fue cuando Mann trataba de guardar y enfundar el arma que usaba, que la disparó y el arma de fuego rozó con su pierna, motivo por el que fue trasladado al hospital, sin embargo, aclararon que será dado de alta con prontitud, ya que la herida que sufrió se trató de una lesión de tipo leve.
      "El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, lo que provocó una lesión superficial al director de cine Michael Mann, quien fue atendido y está siendo dado de alta".
      Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles, ciudad en donde tuvieron lugar los hechos, confirmó al medio de espectáculos estadounidense que el accidente se desencadenó tal y como lo explicó el equipo del cineasta, director de películas como "The last of the Mohicans", "Heat" y la exitosa serie "Miami vice".
      Las autoridades afirman que Mann no tenía ninguna intención de autolacerarse y que se trató de una herida causada durante una actividad de entrenamiento.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Michael Mann se disparó accidentalmente
      Michael Mann se disparó accidentalmente

      Michael Mann se disparó accidentalmente

      SLP

      El Universal

      Las autoridades confirmaron que la lesión fue accidental y no hubo intención de autolesión.

      Siddhartha conquista SLP con concierto lleno de emociones
      Siddhartha conquista SLP con concierto lleno de emociones

      Siddhartha conquista SLP con concierto lleno de emociones

      SLP

      Perla Nieto

      El Teatro de la Ciudad fue el escenario de una noche cargada de música y nostalgia.

      Sheinbaum responde a llamado del influencer Alexis Omman
      Sheinbaum responde a llamado del influencer Alexis Omman

      Sheinbaum responde a llamado del influencer Alexis Omman

      SLP

      El Universal

      El influencer Alexis Omman viralizó la petición para que Sheinbaum reconozca el invento de Xóchitl.

      Éxito de taquilla para El laberinto del fauno
      Éxito de taquilla para El laberinto del fauno

      Éxito de taquilla para El laberinto del fauno

      SLP

      El Universal

      Guillermo del Toro promueve su obra y planea restauración.