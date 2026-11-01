Michael Mann se disparó accidentalmente

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Michael Mann disparó a sí mismo de forma accidental, mientras se encontraba practicando su tiro en un campo especializado para realizar esa actividad, por lo que tuvo que ser trasladado, de emergencia, al hospital, sin embargo y, de acuerdo a lo que han informado sus representantes, se encuentra estable y fuera de peligro.

La noticia fue difundida por "TMZ", portal que entabló comunicación con el representante del director de cine, el cual detalló que los acontecimientos habrían tenido lugar este sábado, 31 de octubre, mientras Mann que, desde hace años lleva a cabo esa práctica, se encontraba en un campo de tiro.

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Fue cuando Mann trataba de guardar y enfundar el arma que usaba, que la disparó y el arma de fuego rozó con su pierna, motivo por el que fue trasladado al hospital, sin embargo, aclararon que será dado de alta con prontitud, ya que la herida que sufrió se trató de una lesión de tipo leve."El sábado, en un campo de tiro, un arma se disparó accidentalmente mientras estaba enfundada, lo que provocó una lesión superficial al director de cine Michael Mann, quien fue atendido y está siendo dado de alta".Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles, ciudad en donde tuvieron lugar los hechos, confirmó al medio de espectáculos estadounidense que el accidente se desencadenó tal y como lo explicó el equipo del cineasta, director de películas como "The last of the Mohicans", "Heat" y la exitosa serie "Miami vice".Las autoridades afirman que Mann no tenía ninguna intención de autolacerarse y que se trató de una herida causada durante una actividad de entrenamiento.