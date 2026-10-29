´Poeta Caníbal´, la docuserie que reconstruye el caso del asesino mexicano Calva Zepeda

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José Luis Calva Zepeda falleció en su celda, en Ciudad de México, el 11 de diciembre de 2007, apenas dos meses después de ser detenido por el presunto asesinato e intento de canibalización de quien entonces era su novia, un caso que dejó numerosos cabos sueltos que ahora se busca esclarecer a través de la serie ´Poeta Caníbal´.

Para ello, Ánima Films, productora del documental, buscó al periodista Luis Brito, quien en 2007 entrevistó a Calva Zepeda y a familiares del bautizado por los periodistas como ´Poeta Caníbal´.

En entrevista con EFE, Brito explica que el objetivo era retomar la investigación casi 20 años después y desclasificar los archivos e información que las instituciones tenían apartadas tras el suicidio del presunto asesino.

"Me animo a decir que cada palabra y cada dato que aparece en el documental salió de los expedientes judiciales (...) Conseguimos desclasificar los dos expedientes de los procesos penales en Ciudad de México y en el Estado de México. No fue fácil, sabemos que las instituciones son opacas y les encanta rechazar cualquier solicitud", destaca Brito.

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En octubre de 2007 la policía acudió al domicilio del ´Poeta Caníbal´ investigando la desaparición de su pareja, Alejandra Galeana. Al ingresar a la fuerza, descubrieron el cuerpo mutilado de la mujer y hallaron restos humanos tanto en el refrigerador como carne frita en una sartén.

A raíz de la investigación por la muerte de Galeana, la policía descubrió que el asesinato de Verónica Consuelo Martínez Casarrubias, una de sus anteriores exparejas, y el de la trabajadora sexual conocida como ´La Jarocha´, fueron realizados por Calva Zepeda, quien pasó a ser considerado como un asesino serial.

En el documental, Brito entrevista a la hermana de Calva Zepeda, a la madre de Martínez Casarrubias y al presunto cómplice de Calva Zepeda Juan Carlos Monroy Pérez, quien nunca había hablado con la prensa y cambió su versión de los hechos hasta en cuatro ocasiones.

"Me sorprendieron bastante sus declaraciones, pero eso es parte de la complejidad del sistema penal y de justicia en México, en el que al final de cuentas siempre va a quedar una duda", argumenta.

Justicia para las víctimas

Otro de los objetivos de la docuserie de tres episodios es establecer una "alerta" a la sociedad sobre las señales que pueden pasar desapercibidas y las omisiones institucionales que contribuyen a que se desarrollen este tipo de casos, explicó Esteban Vidal, productor ejecutivo de HBO Max.

"Calva Zepeda no es una persona que de un momento a otro se transformó en esta figura. Hubo una serie de alertas que se dejaron pasar y que a la gente le pueden servir en la actualidad, porque esto sigue pasando, lamentablemente", advirtió Vidal.

Para Judith Casarrubias, la madre de la primera de las víctimas del ´Poeta Canibal´ señalar a las instituciones responsables es una de las razones por las que aceptó hablar con Brito.

"Ella tarda más de un año en poder encontrar a su hija (...) Nunca estuvo ilocalizable, estaba en un edificio público y nadie fue para decir: ´Oigan, esta mujer, esta joven, tiene las características de una que está buscando una familia en la Ciudad de México´", lamenta el periodista.

Tanto Brito como Vidal son conscientes de que la pregunta que se hace la gran mayoría del público es si Calva Zepeda llegó a ingerir algunos de los restos de sus víctimas, a lo que aseguran que ´Poeta Caníbal´ da un respuesta en su último episodio.

"Es una respuesta que pensaría que no muchas personas esperan, pero sí hay un testimonio", asegura Brito en un país donde un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día.