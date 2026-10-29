Peso mexicano se deprecia, aún con avance del mercado accionario

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves una ganancia del 0,87 %, para sumar dos avances en las últimas tres sesiones, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a 69.787,41 unidades, en una jornada de resultados mixtos en el mundo.

"El mercado de capitales registró resultados mixtos entre los principales índices bursátiles", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Agregó que en Estados Unidos se observaron pérdidas en el sector tecnológico, ante el nerviosismo sobre la alta inversión en inteligencia artificial, mientras que en Europa se registraron ganancias.

En México, señaló la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,87 % para avanzar en dos de las últimas tres sesiones".

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Al interior del mercado mexicano, añadió, destacaron los avances de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Centro (+5,75 %), Chedraui (+3,87 %), Cemex (+3,75 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+3,45 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (+3,05 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el avance de este jueves, el índice mexicano registra una ganancia del 8,68 % en lo que va de octubre y del 8,52 % en lo que va del año.

Comportamiento del peso y volumen negociado

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,85 % frente al dólar al pasar de 18,68 a 18,84 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 169,7 millones de títulos por un importe de 23.510 millones de pesos (unos 1.247 millones de dólares).

De las 794 firmas que cotizaron en la jornada, 531 terminaron con sus precios al alza, 250 tuvieron pérdidas y 13 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del grupo aeroportuario del Centro Norte (OMA B), con el 5,75 %; de la cadena de supermercados Grupo Comercial Chedraui (CHDRAUI B), con el 3,87 %, y de la firma de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 3,75 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO), con el -12,29 %; de la entidad Financiera Independencia (FINDEP), con el -4,5 %, y de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el -3,74 %.