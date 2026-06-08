"LA ERA DE HIELO 6" REGRESA AL CINE

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Una explosión volcánica, ríos de lava, dinosaurios y el posible debut de una nueva integrante de la familia de Scrat, marcarán el regreso de una de las franquicias animadas más exitosas de las últimas décadas: "La era de hielo".

Disney y 20th Century Animation revelaron el primer tráiler y el póster oficial de "La era de hielo: mundo de lava" ("Ice age: boiling point 2"), la sexta entrega de la saga que comenzó en 2002 y que llevará nuevamente a Manny, Diego, Sid y compañía a una aventura llena de peligros prehistóricos.

El adelanto, de poco más de un minuto, confirma el regreso de los personajes más queridos de la franquicia y ofrece las primeras pistas sobre la historia que llegará exclusivamente a los cines en febrero de 2027.

Aunque Disney todavía mantiene bajo reserva gran parte de la trama, el primer teaser deja claro que esta vez la manada se enfrentará a un escenario muy distinto al que acostumbró al público durante las películas anteriores..

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