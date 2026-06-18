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Vivita y coleando se encuentra el concepto animado "

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con su historia sobre laen un Mundial de Futbol.Aunque la respuesta fue positiva durante su corrida en la pantalla grande, susya tenían desde antes los nuevos pasos a seguir para el concepto.De entrada, ya tienen en mente lade la serie, la cual ya conceptualizaban desde antes del largometraje,de haber estrenado la anterior."Estamos, queremos jalar todo elque la hizo como de culto. La idea es tocar temas calientes y pues con la película se mejoró todo, la idea es hacer también lasy quién sabe, igual una navideña", dice Teco." fue laen 2004 llegando a, transmitidos en MTV y después en Comedy Central, así como un largometraje sbre un viaje a la etapa independentista que llegó aHasta ese momento, lahabía sido un mercado que, en México, estaba apropiada por producciones extranjeras desde hacecuando llegaron "" a TV Azteca; posteriormente arribaron otras como "Futurama", "Rick & Morty", "Padre de familia" y "South Park", estas últimas en tv de paga."Creo que viene unpara ella en México, conera una, con algunosy funcionó bien", considera Teco.Recién, en colaboración con, se estrenó la serie animada "Circo Gómez" en. El actor interpreta al patriarca de una familia disfuncional que opera un circo itinerante, al que intentan salvar de una debacle. El personaje es incapaz, machista y para algunos poco inteligente. Puede decir sin problema la palabra "put..." o decir algunas frases con doble sentido y no precisamente elegantes."Estamos muy identificados con el público que nos ve, que es de 15 a 40 años, siendo un alto rango. Ahorade nuevo", expresa el.el barrio" con aire después de su película mundialista