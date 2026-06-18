Neymar no jugará contra Haití por lesión en pantorrilla

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RIO DE JANEIRO, Brasil., junio 18 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El astro brasileño

tampoco mañana frente a Haití en Filadelfia por la segunda fecha del Grupo C para continuar con el programa de rehabilitación de la lesión que arrastra desde mayo en la pantorrilla derecha y que le impidió saltar al ruedo en el estreno de la "canarinha" con empate en un gol frente a Marruecos. La prensa brasileña informó que el

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y no viajará con el plantel entrenado por el italiano, que no quiere correr riesgos y esperará hasta que el astro esté completamente recuperado. Por ese motivo, también está en duda la presencia de, de 34 años, en el último duelo de Brasil en lafrente a Escocia, el miércoles en Miami, y para verlo en acción habría que esperar a que la selección pentacampeona del mundo se instale en los dieciseisavos de final de esta Copa. En las últimas jornadas, el astro intensificó suen el centro deportivo de Columbia Park y en el hotel en el que se aloja la delegación brasileña y ya participó, incluso, de algunosdel plantel, paralelamente con los trabajos diferenciados que realiza en el gimnasio