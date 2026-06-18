Neymar no jugará contra Haití por lesión en pantorrilla
El delantero brasileño permanece en Nueva Jersey para continuar su recuperación tras lesión en la pantorrilla derecha.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIO DE JANEIRO, Brasil., junio 18 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El astro brasileñoNeymarno jugará tampoco mañana frente a Haití en Filadelfia por la segunda fecha del Grupo C para continuar con el programa de rehabilitación de la lesión que arrastra desde mayo en la pantorrilla derecha y que le impidió saltar al ruedo en el estreno de la "canarinha" con empate en un gol frente a Marruecos. La prensa brasileña informó que el
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
delantero del Santospermanecerá en Nueva Jersey y no viajará con el plantel entrenado por el italiano Carlo Ancelotti, que no quiere correr riesgos y esperará hasta que el astro esté completamente recuperado. Por ese motivo, también está en duda la presencia de Neymar, de 34 años, en el último duelo de Brasil en la fase de grupos frente a Escocia, el miércoles en Miami, y para verlo en acción habría que esperar a que la selección pentacampeona del mundo se instale en los dieciseisavos de final de esta Copa. En las últimas jornadas, el astro intensificó su recuperación en el centro deportivo de Columbia Park y en el hotel en el que se aloja la delegación brasileña y ya participó, incluso, de algunos entrenamientos colectivos del plantel, paralelamente con los trabajos diferenciados que realiza en el gimnasio
no te pierdas estas noticias
Neymar no jugará contra Haití por lesión en pantorrilla
SLP
El Universal
El delantero brasileño permanece en Nueva Jersey para continuar su recuperación tras lesión en la pantorrilla derecha.
Sudáfrica arrebata el empate a Chequia
SLP
EFE
Con este resultado, México y Corea del Sur lideran el Grupo A
Javier Aguirre dirige a México en partido clave del Mundial 2026
SLP
El Universal
México busca romper la racha de no ganar fuera del estadio Azteca en partidos mundialistas.