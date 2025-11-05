XANTOLO INSTITUTO HISPANO INGLÉS

Con motivo de la celebración de Xantolo en el Instituto Hispano Inglés, se llevaron a cabo diversas actividades representativas de esta importante tradición.

Los alumnos de tercero de secundaria presentaron dos obras de teatro tituladas “Significado del altar de muertos” y “Tradición del día de muertos”, en las cuales se destacó la riqueza cultural y espiritual de esta festividad.

Asimismo, los niños de preescolar participaron en un colorido desfile caracterizados como catrines, seguidos por los alumnos de nivel primaria, quienes portaron máscaras elaboradas por ellos mismos con motivo del Xantolo.

Durante el evento, se presentó una comparsa que llenó de música y alegría el ambiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El altar de muertos fue elaborado por el departamento de bachillerato, con la participación de alumnos, docentes y personal de intendencia, dedicado a familiares y amigos del personal y de la comunidad escolar.

La Asociación de Padres de Familia (APF) estuvo a cargo de la decoración de los arcos, la entrada y la preparación de los alimentos típicos que se ofrecieron durante la jornada.

La coordinación general del evento estuvo a cargo de la Dirección General, los directivos de cada departamento y la Asociación de Padres de Familia, quienes unieron esfuerzos para mantener viva esta hermosa tradición mexicana dentro de nuestra comunidad educativa.