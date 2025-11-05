logo pulso
TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

XANTOLO INSTITUTO HISPANO INGLÉS

RINDEN CULTO A LOS FIELES DIFUNTOS

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
Con motivo de la celebración de Xantolo en el Instituto Hispano Inglés, se llevaron a cabo diversas actividades representativas de esta importante tradición.

Los alumnos de tercero de secundaria presentaron dos obras de teatro tituladas “Significado del altar de muertos” y “Tradición del día de muertos”, en las cuales se destacó la riqueza cultural y espiritual de esta festividad.

Asimismo, los niños de preescolar participaron en un colorido desfile caracterizados como catrines, seguidos por los alumnos de nivel primaria, quienes portaron máscaras elaboradas por ellos mismos con motivo del Xantolo.

Durante el evento, se presentó una comparsa que llenó de música y alegría el ambiente.

El altar de muertos fue elaborado por el departamento de bachillerato, con la participación de alumnos, docentes y personal de intendencia, dedicado a familiares y amigos del personal y de la comunidad escolar.

La Asociación de Padres de Familia (APF) estuvo a cargo de la decoración de los arcos, la entrada y la preparación de los alimentos típicos que se ofrecieron durante la jornada.

La coordinación general del evento estuvo a cargo de la Dirección General, los directivos de cada departamento y la Asociación de Padres de Familia, quienes unieron esfuerzos para mantener viva esta hermosa tradición mexicana dentro de nuestra comunidad educativa.

