La recta final de Stranger Things llega hoy: esto debes recordar antes del estreno

La cuenta regresiva terminó. La quinta y última temporada de Stranger Things está a horas de llegar a Netflix y, de acuerdo con los avances, será la más oscura y decisiva de toda la saga. La plataforma confirmó que el final será lanzado en tres partes: el primer volumen este 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre, y el desenlace el 31 de diciembre.

Desde su debut en 2016, la serie se convirtió en un fenómeno mundial y una de las producciones más vistas en la historia del servicio de streaming. A una década de su estreno original, la historia del "Upside Down" regresa para cerrar un capítulo clave de la cultura pop.

¿Dónde nos quedamos?

La trama inició en 1983 con la desaparición de Will Byers y la llegada de Once, la niña con poderes capaz de abrir portales hacia el "Upside Down". Tras enfrentamientos con demogorgones, el azotamentes y nuevas amenazas, Hawkins quedó marcado por los asesinatos cometidos por Vecna, figura ligada al pasado de Once.

El ataque dejó a Max al borde de la muerte, Once recuperó parte de su poder, Hopper reapareció y el pueblo terminó fracturado por grietas que siguen creciendo.

Will, pieza clave del final

En un adelanto exclusivo de cinco minutos, Netflix reveló lo ocurrido en la desaparición de Will y su paso por el "Upside Down". Aunque no lo recuerda, el joven creó una conexión directa con Vecna, vínculo que será determinante para definir el destino del mundo.

El resto del grupo frente al caos

Nancy, Steve y Robin lograron herir a Vecna, pero no destruirlo. El villano regresa como la mayor amenaza de toda la historia. La muerte temporal de Max provocó una ruptura en el espacio-tiempo que está fusionando el mundo real con el "Upside Down".

Once seguirá bajo persecución: primero fue el laboratorio, luego el gobierno y ahora un destino que la enfrenta nuevamente al monstruo que, en parte, ayudó a crear.

Once vs. Vecna: el choque definitivo

Vecna no es sólo el enemigo mayor; también es Henry Creel, el primer niño con habilidades psíquicas en Hawkins. Tras una confrontación inicial con Once en el laboratorio, ambos quedaron conectados de forma irreversible. Vecna encarna los miedos más profundos de la protagonista, lo que convierte su enfrentamiento en el núcleo emocional y narrativo de esta última temporada.

México será uno de los primeros países en recibir los nuevos episodios: estarán disponibles a partir de las 19:00 horas. En Argentina, Uruguay y Brasil, el estreno será hasta las 22:00 horas.