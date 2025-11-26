RARO CÓMIC DE SUPERMAN VENDIDO POR 9,12 MDD

Una copia del primer número de Superman, desenterrada por tres hermanos mientras limpiaban el ático de su difunta madre, alcanzó los 9,12 millones de dólares este mes en una casa de subastas de Texas, que afirma que es el cómic más caro jamás vendido.

Los hermanos descubrieron el ejemplar el año pasado en una caja de cartón bajo varias capas de periódicos quebradizos, polvo y telarañas en la casa de su difunta madre en San Francisco, junto a un puñado de otros cómics raros que ella y su hermano coleccionaron en la antesala de la Segunda Guerra Mundial.

Ella les había dicho a sus hijos que tenían una valiosa colección de cómics escondida, pero nunca la habían visto hasta que pusieron su casa en venta y decidieron revisar sus pertenencias en busca de reliquias, comentó Lon Allen, vicepresidente de cómics en Heritage Auctions. Los hermanos descubrieron la caja de cómics y enviaron un mensaje a la compañía de subastas, lo que llevó a Allen a volar a San Francisco a principios de este año para inspeccionar su copia de “Superman No. 1” y mostrarla a otros expertos para su tasación. El cómic “Superman No. 1”, lanzado en 1939 por Detective Comics Inc., es una de las pocas copias conocidas que existen y que está en excelente estado.