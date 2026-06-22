LA TREVI Y JACQIE RIVERA RINDEN HOMENAJE A JENNI RIVERA

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Una verdadera celebración y un gritó de empoderamiento, así fue el concierto que Gloria Trevi ofreció este sábado en el Auditorio Nacional, en la cual rindió homenaje a una leyenda, Jenni Rivera, y a sus fieles seguidores.

Cómo toda una rock star, en medio de un torbellino de humo y un riff de guitarra, fue como Gloria Trevi entró al escenario, portando en el pecho una imagen de la Virgen de Guadalupe, haciendo que la celebración comenzara a ritmo de "Zapatos viejos", levantando de inmediato a sus 10 mil fans de sus butacas.

Cuando comenzaron las canciones atrevidas y polémicas como "La papa sin cátsup", se retiró la imagen religiosa aclarando que era por respeto, y no era sólo por la letra, también por el sexy baile que hizo junto a su cuerpo de baile.

Acto seguido explicó que quería presentar a alguien que canta precioso y que es hija de una amiga muy querida, a la cual perdió en un accidente, pero cree firmemente que vive en cada uno de sus hijos, entonces recibió a Jacqie Rivera, con quién rindió un homenaje a la llamada "gran señora", Jenni Rivera, con el tema "Un abrazo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí