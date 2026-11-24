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Con una camiseta blanca sin mangas, pantalones de mezclilla y un micrófono, Freddie Mercury consiguió que miles de personas siguieran cada uno de sus movimientos en el estadio de Wembley. Era el 13 de julio de 1985 y Queen disponía de poco más de 20 minutos para actuar en Live Aid. Al cantante le bastó ese tiempo para protagonizar una de las presentaciones más recordadas en la historia del rock.

Seis años después, el mundo recibiría la noticia de su muerte. Este martes 24 de noviembre se cumplen 35 años del fallecimiento de Freddie Mercury, el músico que encontró en la ópera, el pop y el rock distintas posibilidades para componer canciones, mientras hacía del escenario un espacio en el que podía experimentar con su imagen y desafiar las convenciones de la industria musical.

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Detrás de los trajes extravagantes, las coreografías improvisadas y los estadios llenos había un hombre que conoció la migración desde joven, que estudió diseño gráfico antes de alcanzar la fama y que, durante sus últimos años, intentó mantener su enfermedad fuera de los reflectores.-----De Farrokh a Freddie MercuryAntes de convertirse en el vocalista de Queen, su nombre era Farrokh Bulsara. Nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, territorio que actualmente forma parte de Tanzania, en el seno de una familia de origen indio y tradición parsi.A los ocho años fue enviado a un internado en India, donde comenzó a desarrollar sus habilidades musicales, aprendió a tocar el piano y formó parte de sus primeras agrupaciones.En 1964, la revolución de Zanzíbar obligó a su familia a abandonar el territorio y establecerse en Inglaterra. Allí estudió diseño gráfico y se involucró en la escena musical británica, hasta que en 1970 formó Queen junto al guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. Un año después se incorporó el bajista John Deacon.Su formación artística también quedó reflejada en la identidad visual de la agrupación: Mercury fue el encargado de diseñar el escudo de Queen, inspirado en los signos zodiacales de sus cuatro integrantes.-----Freddie Mercury rompe las reglasEn 1975, cuando las canciones de rock que aspiraban a sonar en la radio solían durar alrededor de tres minutos, Freddie Mercury presentó una composición de casi seis, sin un estribillo convencional y con una sección operística.El resultado fue "Bohemian Rhapsody", incluida en el álbum "A Night at the Opera", una canción en la que convivían una balada, arreglos corales y pasajes de hard rock.Mercury también fue responsable de escribir temas como "Killer Queen", "Somebody to Love", "Don't Stop Me Now" y "We Are the Champions", composiciones que mostraban distintas facetas de su personalidad musical.Su interés por la ópera tampoco se limitó a las grabaciones con Queen. En 1988 publicó "Barcelona", un álbum realizado junto a la soprano española Montserrat Caballé, con quien pudo explorar un género que admiraba.Sobre el escenario, los leotardos, las coronas, las capas y las prendas ajustadas formaron parte de una estética que cuestionaba las ideas de masculinidad asociadas al rock de aquella época.-----La enfermedad de Freddie MercuryMientras Queen continuaba grabando discos, la salud de su vocalista comenzó a deteriorarse. Mercury había sido diagnosticado con VIH en la década de los 80, pero decidió mantener esa información en su círculo privado.La disminución de sus apariciones públicas y los cambios en su aspecto físico alimentaron las especulaciones de la prensa británica, en una época en la que el sida estaba acompañado de desinformación, prejuicios y discriminación.Pese al avance de la enfermedad, el cantante continuó trabajando en el estudio. En febrero de 1991, Queen publicó "Innuendo", el último álbum de la agrupación lanzado en vida de Mercury, que incluyó canciones como "These Are the Days of Our Lives" y "The Show Must Go On".El 23 de noviembre de ese año, mediante un comunicado, el músico confirmó públicamente que vivía con VIH y padecía sida.Al día siguiente, Freddie Mercury murió en su residencia de Londres, a los 45 años, como consecuencia de una bronconeumonía asociada al sida.-----Queen después de Freddie MercuryEl 20 de abril de 1992, Brian May, Roger Taylor y John Deacon regresaron al estadio de Wembley para despedir a su compañero con un concierto que reunió a figuras como David Bowie, Elton John, George Michael, Metallica y Guns N' Roses.Además de rendir homenaje al cantante, el encuentro buscó recaudar fondos y generar conciencia sobre el sida.La voz de Mercury volvió a escucharse en nuevas grabaciones en 1995, cuando Queen publicó "Made in Heaven", un álbum construido, en parte, a partir del material vocal que el músico había dejado antes de morir.En 2018, su historia llegó a una nueva generación de espectadores con la película "Bohemian Rhapsody", protagonizada por Rami Malek, quien obtuvo el Oscar a Mejor Actor por su interpretación del cantante.A 35 años de su muerte, resulta difícil encontrar un evento deportivo en el que nunca haya sonado "We Are the Champions".