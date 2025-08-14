logo pulso
LEONARDO DICAPRIO ES RETENIDO EN IBIZA

Por El Universal

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
Leonardo DiCaprio y sus amigos llegaron a Ibiza listos para una noche de tequila y música, pero antes de entrar a una exclusiva fiesta se toparon con la policía, y sorprendentemente nadie reconoció al actor de 50 años. El actor fue retenido por los agentes y, en un video obtenido por el Daily Mail, se le observa tranquilo, vestido completamente de negro y con su característica gorra de béisbol, mientras revisaba su teléfono en espera de ser registrado. 

Según un informante, entrevistado por PageSix, no se trató de un control exclusivo para DiCaprio, sino que a todos los asistentes se les pidió identificación debido a la gran cantidad de celebridades presentes.

En el video también se escucha la voz de una mujer diciendo: “Me están registrando a fondo ahora mismo”, aunque no se ha confirmado si se trataba de Vittoria Ceretti, la modelo y pareja del actor, quien lo acompañaba esa noche. Sobre DiCaprio, la fuente añadió: “Es divertido, hicieron un doble vistazo y luego él entró sin problemas”.

