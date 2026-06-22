LUCILA MARISCAL SE MUDA
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La actriz Lucila Mariscal niega haberse encontrado en una situación límite, misma que, presuntamente, la habría llevado a tomar la decisión de dejar el departamento que rentaba para mudarse a La Casa del Actor, institución de asistencia privada, dependencia de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).
Si la actriz de "La Carabina de Ambrosio" se mudó a La Casa del Actor, fue por miedo a estar sola y no porque se enfrentase de una cuestión económica, como se ha especulado pues, mientras era entrevistada, negó que la residencia donde se encuentra actualmente se trata de una casa de descanso para adultos mayores.
"No, no. No es una casa de retiro, es La Casa del Actor, me sentí solita y me dio miedo", contó a medios.
"Me caí tres veces en mi departamento: en una ocasión, incluso, todos los vecinos fueron y abrieron la puerta como pudieron, hablaron a la ambulancia, ay no, no... fue horrible y me empezó a dar mucho miedo". Fue, en ese entonces, que la actual directora general de la ANDA, Yucita Furlong, quien la exhortó para que ingresara a la residencia.
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