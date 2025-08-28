MAC DEMARCO SE ALEJA DE LA MÚSICA

logo pulso
Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
El cantautor canadiense Mac DeMarco, conocido por éxitos como “My Kind of Woman” y “Chamber of Reflection”, sorprendió a sus fans al revelar que dejó la música para dedicarse a la plomería.

El músico de 35 años fue telonero del concierto de The Strokes en México en Estadio GNP en 2024. También, alcanzó gran popularidad en internet y TikTok. En los últimos meses, el artista cambió; pasó de crear música a ser plomero.

Su último disco fue “One Wayne G” (2023), un álbum compilatorio que se viralizó en internet y logró entrar al Top 200 de Billboard en Estados Unidos. Tras su ausencia, el músico explicó que en los últimos meses ha estado obsesionado con los pozos, lo que lo llevó a dedicarse a la “plomería” y aprender a filtrar agua, dejando atrás la música.

“Me encantan porque el agua es gratis, pero la cuestión es la siguiente: si el agua está en el suelo, un problema común es que se acumulan demasiados depósitos minerales. Entonces, ¿cómo se eliminan? Hay que filtrarlos. Así que ahora soy plomero”, contó el cantante Mac DeMarco.

Por otro lado, el cantautor dijo sentirse cansado de la industria musical, a la que acusó de estar únicamente “motivada por el lucro”. 

