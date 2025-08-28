Monitorea PC seguridad de los tanques estacionarios

RIOVERDE.- Tanques estacionarios del Mercado Cristóbal Colón son monitoreados, se realizaron dictámenes de ultrasonido, medición de aspersores, se amplió su vida útil a 5 años más.

El director de Protección Civil Municipal José Jesús Hernández Juárez, explicó que se realizó la verificación de las condiciones de seguridad, que fue establecida el pasado 5 de junio del 2015. Explicó que se tiene un mercado seguro y que culminó su temporada de vida como lo marca la norma 04 este año se cumplió.

Pero se realizaron los dictámenes de ultrasonido, medición de aspersores, que tienen una garantía de 5 años vigentes, se revisaron las válvulas aunado a que se lleva una bitácora de mantenimiento por la empresa y locatarios.

Se cuenta con 45 tanques estacionarios vigentes, están en óptimas condiciones, se amplió la vida útil a 5 años más.

Puntualizó que el horario de llenado de tanque es antes de las 7 de la noche, para evitar riesgos.