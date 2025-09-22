MACARIO MARTÍNEZ PREPARA GIRA EN EUROPA

Macario Martínez continúa cosechando éxitos más allá de TikTok. El cantante mexicano anunció que prepara una gira mundial para acompañar el lanzamiento de su nuevo álbum, consolidando así su salto a la fama internacional.

El próximo 13 de noviembre, Macario será telonero de Zóe, presentando sus mayores éxitos ante miles de fanáticos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Este evento marca un antes y un después en su carrera.

A través de sus redes sociales, confirmó que llevará su música a Barcelona y Madrid a finales de año. El cantante Kevin Kaar será uno de los invitados especiales en estas presentaciones, según reveló la productora PPL United.

El intérprete de “Nada que decir” se presentará el 19 de noviembre en Razzmatazz 2 (Barcelona) y el 20 de noviembre en Changó Club (Madrid). Los boletos para ambos shows están disponibles desde 540 pesos, generando gran expectativa entre los fanáticos europeos.

El artista también adelantó que ofrecerá presentaciones en Estados Unidos y Europa, iniciando en Barcelona. Su tour mundial comenzará el 30 de septiembre y se extenderá hasta el 18 de octubre.