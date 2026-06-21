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MADRE DE DAVEIGH CHASE ROMPE ELSILENCIO

Por El Universal

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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MADRE DE DAVEIGH CHASE ROMPE ELSILENCIO
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      Tras la muerte de la actriz Daveigh Chase esta semana, reconocida por su papel protagónico en la película de terror "El aro", su madre rompió el silencio y expresó su dolor por la pérdida.

      "Estaba devastada. Sentía como si algo dentro de mí me estuviera asfixiando", expresó Cathy Chase en una reciente entrevista con el Daily Mail.

      Cathy señaló que, al ver el nombre de su hija en los medios luego de que TMZ reportara su fallecimiento a causa de meningitis, una inflamación del líquido y de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, y una infección en la sangre, pensó en un inicio que se trataba de información falsa, aunque con el paso de las horas supo que era real.

      "Salí al patio trasero y grité: ´¡No, no, no, no!´. Tengo mucho dolor, pero espero que su alma me haya escuchado", dijo.

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      Cathy y Daveigh no habían tenido contacto desde 2019 y, desde entonces, la madre había intentado localizarla, incluso revisaba en el sistema del médico forense del condado de Los Ángeles, donde reside, para saber si aparecía el nombre de la actriz.

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