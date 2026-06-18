Granit Xhaka sentencia goleada de Suiza
Manzambi anotó dos goles y Xhaka definió con penal para sellar el marcador en tiempo agregado.
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Suiza venció este jueves 4-1 a Bosnia en el Estadio Los Ángeles tras un final lleno de goles.
Johan Manzambi abrió el marcador al minuto 74, Rubén Vargas amplió la ventaja al 84' y Manzambi firmó su doblete al 90'.
En el tiempo agregado, Ermin Mahmic descontó al 90+2', pero ya en la última jugada Granit Xhaka cobró un penal al 90+6' para sellar la goleada.
Johan Manzambi fue clave con dos anotaciones, mientras que Granit Xhaka aseguró la victoria con un penal en los minutos finales.
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