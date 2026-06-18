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Seguridad

Mantienen operativos de seguridad en límites entre SLP y Guanajuato

Los operativos incluyen patrullajes conjuntos, sobrevuelos y vigilancia en carreteras federales y comunidades limítrofes

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:19 p.m.
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Mantienen operativos de seguridad en límites entre SLP y Guanajuato
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí informó que continúan los operativos coordinados con autoridades federales y del estado de Guanajuato en municipios y carreteras ubicados en la zona limítrofe entre ambas entidades.

      El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, señaló que en estas acciones participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

      Los operativos se desarrollan en puntos como Villa de Reyes, Villa de Arriaga, la carretera federal 37, la carretera federal 80, la supercarretera 80D y comunidades cercanas a los límites estatales.

      De acuerdo con la SSPC, las acciones se realizan en el marco de un convenio de colaboración entre los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato, el cual contempla coordinación operativa e intercambio de información entre corporaciones de seguridad.

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      Las autoridades informaron que entre las medidas implementadas se encuentran patrullajes conjuntos, operativos espejo, sobrevuelos de reconocimiento y vigilancia en carreteras y zonas de tránsito frecuente.

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