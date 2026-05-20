María Elena Ríos pide evitar liberación de agresor

OAXACA, Oax., mayo 20 (EL UNIVERSAL).-

informó que este miércoles se llevará a cabo la

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en la que se decidirá de forma definitiva lao no de Juan, el presunto autor intelectual delque sufrió hace siete años.A través de undifundido en sus, la joven agregó que la resolución está a cargo de los, Jaime Allier Campuzano y Rocío Chong Velazquez.Elena Ríos fue víctima de unel, y el cual dejó severos daños en su rostro y en otras partes de su cuerpo. Desde su agresión, ha señalado como principal responsable al, con quien mantuvo una relación sentimental o de pareja.Este empresario ypor el(PRI) se entregó a la justicia en el estado de Oaxaca, luego de que fueron bloqueadas sus cuentas bancarias y se libró una orden de aprehensión contra uno de sus hijos, como probable partícipe en estos hechos.También fueron detenidos dos hombres, presuntos, uno de los cuales falleció en prisión.La víctima aseguró que Vera Carrizal pagó, el 14 de agosto de 2024,alpara que lo absolviera. "Esto derivó en una investigación, pero también derivó que se cancelara su", dijo.agregó que Vera Carrizal solicitó víaesa, obtenida tras ser absuelto por el juez Ramírez Montaño; pero los amparos le fueron negados. Después, dijo, usó el recurso de revisión y ese recurso de revisión se iba a sesionar el 14 de abril de 2026.Sin embargo, lasolicitó atraer el caso a lade la Nación (SCJN); la mayoría de los ministros, no obstante, no votaron a favor y el proceso fue turnado nuevamente al estado de Oaxaca."El día de ayer me enteré de que hoy se llevará a cabo laque definirá sudefinitiva. Ya hice lo que pude compañeras, hice lo humanamente posible, lo jurídicamente posible. Me llevaron al límite durante casi siete años de mi vida, luchando por buscar justicia no solamente para mí, sino para todas", expresó la joven en susFinalmente, declaró que si algo le pasa a suo a ella los responsables son los más de 10 jueces y juezas que estuvieron a cargo de su caso; también los acusó dea favor de su agresor."Quiero decirles que hice lo que pude y que tengo mucho, por mí, por mi... Fueron esos jueces y juezas que no ayudaron a las mujeres a consolidar laque necesitamos en nuestros".Además, responsabilizó alde no proteger la vida de las mujeres, la suya y la de su, pese a que siemprelo contrario."Si mi agresor queda libre, posiblemente me haga daño y quede impune esta situación Le pido a losya mencionados que por favor no permitan lade este. Les pido compañeras el último apoyo que me han brindado durante estos seis años por favor. Estén atentas a lo que acontezca en las próximas horas", concluyó.