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Durante la alfombra roja de los premios GQ Men of the Year 2026, celebrados este jueves 19 de noviembre, la DJ y productora musical Mariana BO confirmó que está saliendo con José Eduardo Derbez, luego de varios días de especulaciones sobre un posible romance tras la separación del actor y Paola Dalay.

"Claro estamos saliendo, nos estamos conociendo es muy caballeroso, no estaría saliendo con él sino fuera tan caballeroso, me gusta la gente de mentes brillantes... Estoy feliz", declaró la artista durante su encuentro con los medios de comunicación, en el que también aseguró que se encuentra abierta a iniciar una relación sentimental.

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Las especulaciones surgieron después de que ambos compartieron fotografías de sus salidas, entre ellas una visita a un campo de tiro y reuniones nocturnas. Además, José Eduardo le envió un ramo de rosas, detalle que Mariana mostró en sus redes sociales."Yo lo conocí hace mucho, y empezamos a salir recientemente y a partir de lo de las flores ya se armó algo un poco más...", relató la DJ, quien precisó que sus encuentros con el actor comenzaron hace apenas unos días.Además, la DJ destacó que la atención mediática que ha recibido por su cercanía con José Eduardo Derbez ha permitido que más personas conozcan su trayectoria musical, que incluye 15 años de carrera y presentaciones en festivales internacionales como Tomorrowland. "Yo estoy muy feliz porque, la verdad, mucha gente me conoció y se pregunta: ´¿Cómo que es DJ? ¿Cómo que Tomorrowland? ¿Cómo que lleva 15 años de carrera?´", expresó.Durante su encuentro con la prensa, Mariana BO también fue cuestionada sobre la familia de José Eduardo Derbez y si ya había tenido oportunidad de conocer a su madre, la actriz Victoria Ruffo. Aunque aclaró que todavía no ha convivido con ella, expresó su admiración por su trayectoria artística."Son una familia, wow, de las más tops de Latinoamérica, de lo que es el cine... Pero a ella no la conozco todavía, soy fan. Victoria es una top, es una chingona, al igual que su hijo", declaró.Aunque la DJ reconoció que existe una conexión especial, descartó que actualmente sean novios. Incluso reveló que modificó sus planes de viaje a Guatemala para reunirse nuevamente con José Eduardo antes de cumplir con sus compromisos profesionales. Por ahora, el actor no ha confirmado públicamente un nuevo noviazgo